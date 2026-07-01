Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Mbappe şov yaptı: Fransa, İsveç'i rahat geçti

Mbappe şov yaptı: Fransa, İsveç'i rahat geçti

Fransa, FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu’nda İsveç’i 3-0 mağlup ederek, adını son 16 turuna yazdırdı.

Kaynak: AA / İHA
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Mbappe şov yaptı: Fransa, İsveç'i rahat geçti - Resim: 1


FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu’nda Fransa ile İsveç, New Jersey Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

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Mbappe şov yaptı: Fransa, İsveç'i rahat geçti - Resim: 2

Hollandalı hakem Danny Makkelie’nin yönettiği mücadeleden Fransa 3-0 galip ayrıldı.

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Mbappe şov yaptı: Fransa, İsveç'i rahat geçti - Resim: 3

Fransa’ya galibiyeti getiren golleri 45 ve 74. dakikalarda Mbappe, ile 53. dakikada Bradley Barcola attı.

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Mbappe şov yaptı: Fransa, İsveç'i rahat geçti - Resim: 4

Bu sonuçla adını son 16 turuna yazdıran Fransa, Paraguay ile kozlarını paylaşacak.

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Mbappe şov yaptı: Fransa, İsveç'i rahat geçti - Resim: 5

Mbappe, İsveç karşısında attığı 2 golle, toplamda gol sayısını 6'ya çıkardı ve Arjantinli yıldız Messi'yi yakalamayı başardı.

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