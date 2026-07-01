FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu’nda Fransa ile İsveç, New Jersey Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Mbappe şov yaptı: Fransa, İsveç'i rahat geçti
Fransa, FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu’nda İsveç’i 3-0 mağlup ederek, adını son 16 turuna yazdırdı.Kaynak: AA / İHA
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Hollandalı hakem Danny Makkelie’nin yönettiği mücadeleden Fransa 3-0 galip ayrıldı.
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Fransa’ya galibiyeti getiren golleri 45 ve 74. dakikalarda Mbappe, ile 53. dakikada Bradley Barcola attı.
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Bu sonuçla adını son 16 turuna yazdıran Fransa, Paraguay ile kozlarını paylaşacak.
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Mbappe, İsveç karşısında attığı 2 golle, toplamda gol sayısını 6'ya çıkardı ve Arjantinli yıldız Messi'yi yakalamayı başardı.
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