Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yapan Koç Holding şirketi Otokar, 29 Nisan 2026 tarihinde kamuoyuna duyurulan pay devri işlemi kapsamında gerekli yasal izin sürecinin olumlu sonuçlandığını bildirdi.

AB SINIRLARI İÇİNDE ASKERİ ÜRETİM ÜSSÜ

Ocak ayında başlatılan süreç doğrultusunda Otokar, Automecanica S.A’nın sermayesinin yüzde 96,77’sini temsil eden hisselerin satın alınması için yaklaşık 85 milyon Euro bedel üzerinden 29 Nisan 2026'da resmi sözleşme imzalamıştı.

Romanya Rekabet Otoritesi'nin onay vermesiyle önündeki en büyük hukuki engeli aşan Otokar, bu stratejik hamleyle birlikte Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde kendisine ait bir askeri üretim altyapısı oluşturmayı hedefliyor. Şirket, Pay Alım Satım Sözleşmesi’nde yer alan diğer kapanış şartlarının tamamlanmasına yönelik teknik çalışmaların ise sürdüğünü ifade etti.

COBRA II ARAÇLARI ROMANYA ORDUSU'NUN HİZMETİNDE

Otokar'ın Romanya pazarındaki bu hamlesi ilk değil. Şirket, daha önce Romanya Milli Savunma Bakanlığı tarafından açılan yüksek bütçeli taktik tekerlekli zırhlı araç ihalesini kazanmış ve Türkiye’de üretilen yerli zırhlı araçların sevkiyatını gerçekleştirmişti.

Teslim edilen araç sayısı 270'ten fazla COBRA II. Araçlar geçtiğimiz aylarda Romanya'da aktif olarak göreve başladı.

KAP AÇIKLAMASI SONRASI GÖZLER KAPANIŞTA

Romanya'dan gelen onay sonrası Koç Holding şirketi Otokar, küresel savunma sanayindeki oyuncu pozisyonunu güçlendirirken, satın alma sürecine ilişkin nihai kapanış işlemlerinin ve yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını kaydetti.