Milliyet gazetesinden Aydın Hasan’ın haberine göre Ankara Etimesgut'ta inşa edilen ve "Türkiye’nin Pentagon’u" olarak adlandırılan Ay Yıldız Müşterek Karargâhı, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek iki kritik programa ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos 2021 tarihinde temelini attığı dev yerleşke, NATO Zirvesi öncesinde sembolik olarak kapılarını açacak.
Türkiye’nin Pentagon’u kapılarını NATO bakanlarına açacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından temeli atılan Ay Yıldız Müşterek Karargâhı, NATO Zirvesi öncesinde düzenlenecek iki önemli organizasyonla kapılarını açıyor. Türkiye'nin Pentagon'u, Milli Savunma Bakanlığı basın toplantısına ve yabancı bakanların katılacağı resepsiyona ev sahipliği yapacak.Kaynak: Haber Merkezi
Bu kapsamda, Millî Savunma Bakanlığının her perşembe rutin olarak düzenlediği Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı yarın yeni karargâhta icra edilecek. Ardından 7 Temmuz Salı günü, NATO Zirvesi vesilesiyle Türkiye'ye gelecek olan konuk savunma bakanları ve beraberlerindeki delegasyonlar onuruna, yerleşkenin tamamlanan "Yıldız" bölümünde bir resepsiyon verilecek.
Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını aynı kampüste bir araya getirecek olan proje, ay ve yıldız formundaki mimari bölümlerden oluşuyor. Yıldız blokundaki çalışmalar büyük oranda bitirilirken, ay şeklindeki alanın inşası ise tüm hızıyla sürüyor. İlgili bakanlık ve tüm kuvvet komutanlıklarının yeni yerleşkeye 2028 yılı içerisinde koordineli bir şekilde taşınması hedefleniyor.
Devir teslim sürecinin ardından boşa çıkacak olan mevcut bina, tesis ve araziler Milli Savunma Bakanlığı tarafından yeniden değerlendirilecek. Bu doğrultuda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın halihazırda kullandığı binanın TBMM ek binası olarak hizmet vermesi gündemde yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığının merkez üssü olan tarihi bina ise gelecekte müzeye dönüştürülecek.
Etimesgut'ta 12,6 milyon metrekarelik devasa bir arazi üzerinde yükselen ve 890 bin metrekare kapalı alana sahip olan yerleşke, toplamda 15 bin personele hizmet verecek. Ortak kullanım amacıyla tasarlanan hilal biçimindeki ana yapının merkezinde; biri 1680, ikisi 502 ve ikisi de 251 kişi kapasiteli modern konferans salonları bulunuyor. Bu alanın etrafını ise daire şeklinde tasarlanmış 23 bin metrekarelik geniş bir tören alanı çevreleyecek.
Kampüsün girişinde ise yıldız formunda inşa edilen bir karşılama ve sergi salonu yer alacak. Farklı mimari yapısıyla öne çıkan Ay Yıldız Karargâhı; özel beton yapısından üst düzey siber güvenlik sistemlerine, balistik korumadan kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehditlere karşı önlemlere kadar modern inşaat teknolojisinin en üst imkanlarıyla donatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "Duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı meydana getireceğiz" diyerek nitelendirdiği proje, ABD Savunma Bakanlığı binası olan Pentagon'dan daha büyük bir alana yayılıyor.
Temelleri 1924 yılında atılan ve 1935'te bugünkü adını alan Genelkurmay Başkanlığı, ilk olarak Keçiören'deki Ziraat Mektebi'nde faaliyete başlamıştı. Kurum, şu anki binasına ise 1931 yılında taşındı. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarındaki Ankara mimarisinde derin izleri olan Avusturyalı Mimar Prof. Dr. Clemens Holzmeister imzalı tarihi bina, "E" ve "H" harfi formlarında inşa edilmiş ve zamanla ek binalarla genişletilmişti. Taşınma işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte bu tarihi yapı halkın ziyaretine açılarak müze olarak varlığını sürdürecek.