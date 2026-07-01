Türkiye’nin Pentagon’u kapılarını NATO bakanlarına açacak

Etimesgut'ta 12,6 milyon metrekarelik devasa bir arazi üzerinde yükselen ve 890 bin metrekare kapalı alana sahip olan yerleşke, toplamda 15 bin personele hizmet verecek. Ortak kullanım amacıyla tasarlanan hilal biçimindeki ana yapının merkezinde; biri 1680, ikisi 502 ve ikisi de 251 kişi kapasiteli modern konferans salonları bulunuyor. Bu alanın etrafını ise daire şeklinde tasarlanmış 23 bin metrekarelik geniş bir tören alanı çevreleyecek.