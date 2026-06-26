Türkiye turizm tarihinin mihenk taşlarından biri olan ve 1975 yılında kapılarını açan Antalya'daki Divan Talya Oteli, Koç Ailesi için manevi olarak da büyük bir anlam taşıyor. Holdingin kurucusu Vehbi Koç, 1996 yılında tatil amacıyla bulunduğu bu otelin 609 numaralı odasında, 95 yaşında hayata gözlerini yummuştu. O tarihi oda, otelin kapandığı 2013 yılına kadar kilitli tutularak adeta bir anı evine dönüştürüldü.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; yıllar süren yargı süreçlerinin noktalanmasının ardından Koç Grubu, 2021 yılında 50 milyon dolarlık dev bir bütçeyle oteli yıkıp yeniden inşa etme kararı aldı. Ancak inşaat sürecinde artan enflasyon ve inşaat maliyetleri, Marmaris Altınyunus Turistik Tesisleri A.Ş. tarafından yapılan açıklamayla bütçenin kısa sürede 80 milyon dolara fırlamasına neden oldu. Asıl dikkat çeken tablo ise yatırım için talep edilen devlet teşviklerinde yaşandı.

TEŞVİKTE DURDURULAMAYAN YÜKSELİŞ

Maliyet artışları ve küresel ekonomik dalgalanmalar, Divan Talya projesinin teşvik rakamlarında peş peşe rekor güncellemeler yapılmasına yol açtı.

İlk başvuru Ekim 2022 yılında oldu. Koç Grubu yenileme süreci için 938 milyon TL destek talep etti ancak bakanlık 396 milyon TL'lik teşvike onay verdi. Yaklaşık bir yıl sonra yerel ve küresel ekonomik konjonktürdeki gelişmeler gerekçe gösterilerek teşvik tutarı 615 milyon TL'ye revize edildi.

Sadece iki ay sonra teşvik rakamı neredeyse ikiye katlanarak 1,2 milyar TL'ye ulaştı. Ayrıca devlet desteklerine "Gümrük Vergisi Muafiyeti" de dahil edildi. Artan maliyetler ve yatırım öngörüsündeki güncellemelerle birlikte rakam bu kez 2,1 milyar TL'ye tırmandı.

Haziran ayında KAP'a yapılan açıklamayla, otelin ve konferans merkezinin yenilenmesi için ayrılan 80 milyon dolarlık bütçenin 100 milyon dolara çıkarıldığı duyuruldu. Finansman ihtiyacının 40 milyon dolarlık kısmının Koç Holding'e tahsisli sermaye artırımı yapılarak karşılanacağı belirtildi.

Rakam sabit bırakılarak teşvik belgesinin süresi 29 Nisan 2027 tarihine kadar uzatıldı.