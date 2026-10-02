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Kaynak: DHA

KKTC'de 18 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise halen kayıp olduğu Filo Jet faciasına ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

Girne Kaza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen faciaya ilişkin soruşturmanın ayrıntıları ele alındı.

Mahkemeye sunulan polis raporunda gemideki su geçirmez kapıların açık bırakıldığı, daha önce oluşan hasarın limanda ehliyetsiz kişiler tarafından onarıldığı ve kaptanın kendisine iletilen şikayeti yetkililere bildirmediği belirtildi.

SU GEÇİRMEZ KAPILAR AÇIK BIRAKILDI

Tahkikat polisi, gemide bulunan su geçirmez bölmelerin kapılarının kapalı tutulması gerektiğini ancak bazı kapıların açık olduğunu belirtti.

Kapıların kapalı tutulması halinde geminin daha az su alabileceği ve yolcuların kurtarılma ihtimalinin artabileceği ifade edildi.

MAYDAY ÇAĞRISINDAN 2,5 SAAT SONRA BATTI

Polis, Filo Jet'in saat 12.20'de Mayday çağrısı yaptığını, geminin ise saat 14.50'de battığını açıkladı.

Aradaki 2 saat 30 dakikalık sürede Sahil Güvenlik, Sivil Savunma ve Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti Kurtarma Limited ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları yürüttüğü belirtildi.

Çalışmalar sırasında Süleyman Erdoğan'ın gemiden iki çocuk çıkardığı iddiasının da soruşturulduğu aktarıldı.

GÖVDEDEKİ HASAR LİMANDA ONARILMIŞ

Soruşturmanın önemli başlıklarından birini geminin sol ön bodoslama bölümünde bulunan hasar oluşturdu.

Söz konusu bölümün daha önce tamir edildiği ve geminin su almasının bu hasardan kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi.

Hasarın tersanede değil, limanda ve ehliyetsiz kişiler tarafından onarıldığı bilgisi de mahkeme dosyasına yansıdı.

Gemideki 7 kompartımanda bulunan sintine pompalarının manuel olarak çalıştığı, otomatik olmadığı ve su belirli bir seviyeye ulaştığında alarm sisteminin devreye girdiği belirtildi. Buna rağmen geminin kısa sürede su aldığı kaydedildi.

KARA KUTU İNCELENECEK

Geminin seyri, hızı ve facia öncesindeki teknik sürecin aydınlatılması açısından VDR cihazının kritik delil olduğu belirtildi.

Ses ve görüntü kayıtları ile DNA örneklerinin de incelemeye alındığı, teknik incelemeler ve bilirkişi çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

KAPTANIN ŞİKAYETİ YETKİLİLERE BİLDİRMEDİĞİ İDDİASI

Mürettebatın ifadeleri de duruşmada ele alındı.

Kaptan Mustafa Öz'ün gemiyi tamir eden mürettebatı bildiği ancak kendisine ulaşan şikayeti yetkililere aktarmadığı yönündeki ifade soruşturma dosyasına girdi.

İkinci kaptan Merve Nur Seraslan'ın ise gemide yapılan tamirattan haberdar olduğu ve durumu şirket yetkilisine bildirdiği belirtildi.

TÜRKİYE'YE SORUŞTURMA EKİBİ GÖNDERİLECEK

Soruşturma kapsamında Türkiye Cumhuriyeti polisi ve savcılığıyla koordinasyon sağlanacağı açıklandı.

Türkiye'deki bilgi, belge ve kayıtların incelenmesi amacıyla bir ekibin Türkiye'ye gönderileceği belirtildi.

Faciada aranan 5 kişi hakkında da Türkiye'den bilgi beklendiği bildirildi.

9 ZANLIYA 7 GÜN EK TUTUKLULUK

Girne Kaza Mahkemesi, soruşturmanın tamamlanabilmesi amacıyla 9 zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Karar kapsamında Ali Özdülger, Mustafa Öz, Merve Nur Seraslan, Zeki Öz, Metin Gül, Sertan Erol, Kadir Kuliyev, Vale Hummolov ve Raşat İbrahimov'un tutukluluk süreleri uzatıldı.

Teknik incelemeler, VDR kayıtlarının analizi, bilirkişi raporu ve Türkiye'den beklenen bilgi ve belgelerin soruşturmaya dahil edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Faciada kayıp olan 10 kişiyi arama çalışmaları da sürerken, yakınlarını kaybeden aileler duruşma öncesinde adalet talebiyle mahkeme önünde toplandı.