Girne açıklarında 30 Ağustos’ta batan yolcu gemisine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlı, yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.
Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) haberine göre, mahkeme, “tedbirsizlik ve ihmalkarlık sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlaması bulunan 9 zanlının gözaltı süresini 7 gün daha uzattı.
FİLO JET KISA SÜRE SONRA SU ALMAYA BAŞLADI
KKTC’deki Girne Limanı ile Mersin’deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan “Filo Jet” isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne’den hareket etti.
Geminin, hareketinden kısa süre sonra ön kısmından su almaya başladığı, Girne Limanı’na dönmeye çalıştığı sırada battığı belirtildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Geminin batmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlının gözaltı süresinin 7 gün daha uzatılmasıyla soruşturma devam ediyor.