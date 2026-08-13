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Kaynak: AA

Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarının (KKM) bakiyesi, geçen hafta 106 milyon lira azalarak 51 milyon liraya geriledi. Böylece KKM bakiyesi 100 milyon liranın altına indi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bülten, bankacılık sektöründeki kredi, mevduat ve takipteki alacaklara ilişkin güncel verileri ortaya koydu.

KKM'DE 106 MİLYON LİRALIK DÜŞÜŞ

BDDK verilerine göre KKM bakiyesi, 7 Ağustos haftasında 157 milyon liradan 51 milyon liraya geriledi. Böylece bir haftada 106 milyon liralık azalış gerçekleşti.

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KREDİ HACMİ 27,4 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 7 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre 47 milyar 537 milyon lira artarak 27 trilyon 434 milyar 439 milyon liradan 27 trilyon 481 milyar 976 milyon liraya yükseldi.

Toplam mevduat da aynı dönemde 366 milyar 488 milyon lira arttı. Bankalar arası dahil toplam mevduat 30 trilyon 914 milyar 613 milyon liradan 31 trilyon 281 milyar 101 milyon liraya çıktı.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE GERİLEME

Tüketici kredilerinin toplam tutarı, geçen hafta 6 milyar 955 milyon lira azalarak 3 trilyon 423 milyar 271 milyon liraya geriledi.

Tüketici kredilerinin dağılımı şöyle gerçekleşti:

Konut kredileri: 818 milyar 485 milyon lira

Taşıt kredileri: 41 milyar 513 milyon lira

İhtiyaç kredileri: 2 trilyon 563 milyar 273 milyon lira

Taksitli ticari kredilerin tutarı ise 21 milyar 455 milyon lira artarak 4 trilyon 205 milyar 273 milyon liraya yükseldi.

KREDİ KARTI BORÇLARINDA YÜZDE 1,7 DÜŞÜŞ

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları geçen hafta yüzde 1,7 azalarak 3 trilyon 363 milyar 852 milyon lira oldu.

Bu borçların 1 trilyon 268 milyar 266 milyon lirası taksitli, 2 trilyon 95 milyar 586 milyon lirası ise taksitsiz borçlardan oluştu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR 827,9 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar da yükselişini sürdürdü. 7 Ağustos itibarıyla takipteki alacaklar, önceki haftaya göre 9 milyar 339 milyon lira artarak 827 milyar 871 milyon liraya çıktı.

Takipteki alacakların 621 milyar 948 milyon lirası için özel karşılık ayrıldı.

BANKALARIN YASAL ÖZ KAYNAKLARI GERİLEDİ

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 3 milyar 542 milyon lira azalarak 5 trilyon 923 milyar 128 milyon liraya geriledi.

Böylece haftalık bankacılık verilerinde KKM bakiyesindeki sert gerilemenin yanı sıra toplam mevduat ve kredi hacmindeki artış, tüketici kredilerindeki düşüş ve takipteki alacaklardaki yükseliş dikkat çekti.