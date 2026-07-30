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Kaynak: AA

Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında (KKM) düşüş eğilimi devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık verilerine göre, KKM bakiyesi geçen hafta 11 milyon lira azalarak 191 milyon liraya geriledi.

BDDK verileri, aynı dönemde bankacılık sektöründe kredi ve mevduat hacimlerinde artış yaşandığını ortaya koydu.

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KREDİ HACMİ 26,9 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 24 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre 225 milyar 775 milyon lira arttı.

Böylece toplam kredi hacmi 26 trilyon 749 milyar 326 milyon liradan 26 trilyon 975 milyar 101 milyon liraya yükseldi.

Sektörde toplam mevduat ise bankalar arası işlemler dahil 492 milyar 886 milyon lira artarak 31 trilyon 60 milyar 365 milyon liraya çıktı.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 3,3 TRİLYON LİRAYI GEÇTİ

Tüketici kredilerinin toplam tutarı geçen hafta 27 milyar 159 milyon lira artış göstererek 3 trilyon 398 milyar 202 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredilerinin dağılımı şöyle gerçekleşti:

Konut kredileri: 812 milyar 57 milyon lira

Taşıt kredileri: 42 milyar 81 milyon lira

İhtiyaç kredileri: 2 trilyon 544 milyar 64 milyon lira

Taksitli ticari kredilerin tutarı da 10 milyar 694 milyon lira artarak 4 trilyon 147 milyar 944 milyon liraya ulaştı.

KREDİ KARTI BORÇLARI YÜKSELDİ

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları geçen hafta yüzde 1,6 artarak 3 trilyon 279 milyar 131 milyon lira oldu.

Bu tutarın: 1 trilyon 235 milyar 599 milyon lirasını taksitli borçlar,

2 trilyon 43 milyar 532 milyon lirasını taksitsiz borçlar

oluşturdu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR 810 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklarda da artış görüldü.

24 Temmuz itibarıyla takipteki alacaklar, önceki haftaya göre 9 milyar 544 milyon lira artarak 810 milyar 66 milyon liraya yükseldi.

Takipteki alacakların 603 milyar 825 milyon lirası için özel karşılık ayrıldı.

BANKALARIN ÖZ KAYNAKLARI ARTTI

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 115 milyar 814 milyon lira artarak 5 trilyon 912 milyar 552 milyon liraya çıktı.

Veriler, bankacılık sektöründe kredi hacmi ve mevduat büyümesinin devam ettiğini, KKM hesaplarında ise düşüş eğiliminin sürdüğünü gösterdi.