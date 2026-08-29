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Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisinde yeni sezon heyecanı başladı.

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan fenomen dizi, 5. sezon çekimleri için sete çıktı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, yeni sezonu 139. bölümle açacak olan dizinin ilk sahneleri Asude’nin villasında çekildi.

İLK SAHNELER ASUDE’NİN VİLLASINDA ÇEKİLDİ

Dizide Asude karakterine hayat veren Servet Pandurun villasında çekilen ilk sahnelerle birlikte yeni sezon çalışmaları resmen başladı.

Setin ilk gününde dizinin Asil karakterini canlandıran Erkan Avcı ile yönetmenler Özgür Sevimli ve Işılsu Günday klaketle poz verdi.

YENİ SEZONDA ZAMAN ATLAMASI OLACAK

Kızılcık Şerbeti’nin 5. sezonu, altı aylık zaman atlamasıyla başlayacak.

Yeni bölümlerde Asude’nin özel hayatıyla ilgili sürpriz bir gelişmenin seyirciyi şaşırtacağı öğrenildi.

KIVILCIM SAHNELERİYLE DEVAM EDECEK

Dizinin çekimleri bugün Asude ile Asil’in sahneleriyle başladı.

Çekimlerin yarın ise Kıvılcım karakterine hayat veren Evrim Alasyanın sahneleriyle devam edeceği belirtildi.

Kızılcık Şerbeti, yeni sezonda da aile ilişkileri, sürpriz gelişmeler ve karakterler arasındaki gerilimlerle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.