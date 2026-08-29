Ünlü oyuncu Burak Çelik ve hayat arkadaşı Ece Çelik, ilk çocuklarını geçen yılın ağustos ayında kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Erkek çocuk sahibi olan ünlü çift, şimdilerde ise ikinci kez anne-baba olacaklarını duyurdu.
Burak Çelik ve eşinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
İlk çocuklarını geçen yıl kucaklarına alan Burak Çelik ve Ece Çelik çifti, ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor. Bebeğin cinsiyetini açıklayan çift, doğuma sayılı günler kala yeni aile fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.Mina Kaymakçı
Kanal D'de izleyiciyle buluşacak Haysiyet dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan başarılı oyuncu Burak Çelik, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Heyecanla ikinci bebeklerini bekleyen ünlü çift, birlikte çekildikleri yeni bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.
Karagül, Kuruluş Osman, Senden Daha Güzel ve Hudutsuz Sevda gibi popüler yapımlarda rol alan Burak Çelik, sevgilisi Ece Bayrak ile 26 Aralık 2024 tarihinde nikah masasına oturdu.
Karadağ'da kıyılan nikahın ardından mutlu anlarını Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, gönderisine "Mutlu son" notunu düşmüştü. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan oyuncu, bu paylaşımla hayranlarına baba olacağı müjdesini vermişti.
Anne baba olmak için gün sayan Burak Çelik ve Ece Çelik çifti, 8 Ağustos'ta bebeklerine kavuşmuştu. Ünlü oyuncu, doğum sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hayatımın en güzel günü! Hoş geldin oğlum" demişti.
Sosyal medya hesaplarından mutlu aile karelerini sıkça paylaşan ünlü çift, yeniden bebek sahibi olacaklarını duyurdu. Hamileliğini öğrendiği anları sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Ece Çelik, gönderisine "Bir kez daha" notunu ekleyerek hamile emojisi kullandı. Paylaşımının devamında eşi Burak Çelik'in haberi aldığı anlara yer veren Çelik, eşinin bu durumu sakin karşılasa da mutluluğunun yüzünden okunduğunu gösterdi.
Hamilelik sürecini ve aile pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşan Ece Çelik, yaptığı yeni bir paylaşımla bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğunu duyurdu.
Ailesiyle çekilen fotoğraflarını sosyal medyada aktif olarak paylaşan Burak Çelik'ten yeni bir kare geldi. Doğumuna çok az bir zaman kalan eşiyle birlikte çekildiği fotoğrafı yayınlayan başarılı oyuncu, "Kızımıza kavuşmaya çok az kaldı" notunu yazdı.