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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kuşadası Belediyesi’ne yönelik İzmir, Aydın ve Antalya’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

21 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Tanık beyanları, etkin pişmanlık ifadeleri, HTS kayıtları ve MASAK raporları gerekçe gösterilerek aralarında belediye yöneticileri, CHP meclis üyesi, avukatlar, iş insanları, firma sahipleri, otel sahipleri, mimar ve mühendislerin de bulunduğu 21 kişi hakkında işlem başlatıldı.

BÜLENT TEZCAN’IN KIZI VE DAMADI DA GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında, Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol ile YENİ Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın kızı avukat Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı avukat Umut Yaşar da gözaltına alındı.

BÜLENT TEZCAN'DAN AÇIKLAMA

YENİ Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, kızı ve damadı hakkında verilen gözaltı kararı hakkında açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tezcan, kızının ve damadının bir süredir yurt dışında olduklarını ve en kısa sürece döneceklerini ifade ederek, "Başları dik, alınları açıktır. Siyasi mücadeleyi aileler üzerinden yürütmek acizliğin zirvesidir" dedi.

Tezcan, kızı Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Umut Yaşar'ın, tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in avukatlığını yaptığını belirterek "İftiralarınız da kumpaslarınız da gerçeğin üzerini örtemeyecek. Kötülük kazanmayacak. Zulme boyun emedik, eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI

Kuşadası Belediyesi'ne yönelik ilk operasyon mart ayında düzenlenmişti. CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel 13 Mart günü sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. 'Rüşvet' ve 'irtikap' suçlamaları yöneltilen Günel 16 Mart'ta tutuklanmıştı.