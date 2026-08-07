Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kuşadası Belediyesi’ne yönelik İzmir, Aydın ve Antalya’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

21 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI!

Tanık beyanları, etkin pişmanlık ifadeleri, HTS kayıtları ve MASAK raporları gerekçe gösterilerek aralarında belediye yöneticileri, CHP meclis üyesi, avukatlar, iş insanları, firma sahipleri, otel sahipleri, mimar ve mühendislerin de bulunduğu 21 kişi hakkında işlem başlatıldı.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan’ın aktardığına göre, düzenlenen operasyonda, 15 kişi gözaltına alınırken, 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmanın, “rüşvet” ve “irtikap” iddiaları kapsamında sürdüğü bildirildi.

BÜLENT TEZCAN’IN KIZI VE DAMADI DA GÖZALTINDA!

Soruşturma kapsamında, Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol ile YENİ Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın kızı avukat Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı avukat Umut Yaşar da gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ!

Düzenlenen operasyona ilişkin Başsavcılıktan açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olarak “Rüşvet” ve “İrtikap” suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde elde edilen tanık beyanları, şüphelilerin etkin pişmanlık ifadeleri, HTS kayıtları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar neticesinde incelenen hesap hareketleri birlikte değerlendirildiğinde; soruşturmaya konu suçların işlendiğine dair makul suç şüphesine ulaşılmış, yapılan değerlendirmeler sonucunda;

1- Şebnem Kars Şenol (Özel Kalem Müdürü)

2- Resul Mert Çiftçi (İnşaat Firma Sahibi)

3- Oğuz Ali Helvacı (İnşaat Firma Sahibi)

4- Umut Yaşar (Avukat)

5- Ertan Can Yazıcı (İş insanı)

6- Oğuzhan Turan (Belediye E. Başkan Yardımcısı)

7- Şefik Çalık (Firma sahibi)

8- Kağan Özcan (Otel Sahibi)

9- İsmail Yurtseven (Eğitimci)

10- Macit Günel (İş insanı)

11- Ezgi Tezcan Yaşar (Avukat)

12- Atıl Ulaş Bengi ( Tekniker)

13- Şakir Eviz (Firma sahibi)

14- Emrah Temel (Firma sahibi)

15- Hakan Tanır (Otel Sahibi)

16- Haşmet Akkuş (İş insanı)

17- Yusuf Yazıcı (Firma Sahibi)

18- Ali Kotan (CHP Meclis Üyesi)

19- Cumhur Ulusoy (Mimar)

20- Hasan Hüseyin Demirkol (Harita Mühendisi)

21- Ertan Sözmener (Muhasebeci)

İsimli / ünvanlı şüpheliler hakkında 07.08.2026 tarihinde İzmir, Antalya ve Aydın illerinde eş zamanlı operasyonla gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır. “

Açıklamanın devamında, “Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kuşadası Belediyesi’ne yönelik “rüşvet” ve “irtikap” soruşturması başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri, HTS kayıtları, dosyadaki bilgi ve belgeler ile MASAK tarafından hazırlanan raporlarda yer alan hesap hareketleri incelenmiş ve yapılan ilk operasyonda, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Belediye Başkanı Ömer Günel, Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep, iş insanı ve eski Kuşadasıspor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ile iş insanı Hüseyin Kabasakal tutuklanırken İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan hakkında adli kontrol kararı verilmişti.