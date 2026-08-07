Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken milyonlarca öğrenci, veli ve eğitim çalışanını yakından ilgilendiren yeni güvenlik modeli için hazırlıklar hız kazandı.
MEB ve İçişleri Bakanlığı'ndan ortak karar: Okullarda yeni dönem başlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla yeni eğitim yılı öncesi okullarda güvenlik uygulamaları değişiyor. 81 ilde 30 bin güvenlik görevlisinin görevlendirilmesi planlanırken, okul girişlerinde yeni denetim dönemi başlayacak.Kaynak: Diğer
Türkiye gazetesinin haberine göre, üç bakanlığın koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında okul girişlerinden güvenlik denetimlerine kadar birçok uygulamanın hayata geçirilmesi hedefleniyor.
OKULLARDA GÜVENLİK SİSTEMİ DEĞİŞİYOR
Hazırlanan plan kapsamında İŞKUR'un Toplum Yararına Programı (TYP) aracılığıyla 30 bin güvenlik görevlisinin istihdam edilmesi öngörülüyor.
Görevlilerin, 81 ilde valiliklerin ihtiyaç belirlediği eğitim kurumlarında görev yapması planlanıyor.
Yeni uygulamayla birlikte okul giriş ve çıkışlarında güvenlik kontrollerinin güçlendirilmesi ve eğitim kurumlarının daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.
DİKKAT ÇEKEN UYGULAMA HAYATA GEÇİRİLECEK
Görevlendirilecek güvenlik personelinin okul girişlerinde dedektörle kontrol yapabilmesi planlanıyor.
Şüpheli görülen durumlarda ise emniyet ve jandarma ekiplerine anında bilgi verilerek hızlı müdahale sağlanması hedefleniyor.
Böylece okul yönetimleri ile güvenlik birimleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve olası risklerin büyümeden önlenmesi amaçlanıyor.
AMAÇ, ÖĞRENCİLER İÇİN DAHA GÜVENLİ OKULLAR
Yetkililer, yeni güvenlik modelinin temel hedefinin okul çevresinde oluşabilecek riskleri en aza indirmek ve öğrencilerin daha güvenli bir eğitim ortamında öğrenim görmesini sağlamak olduğunu belirtiyor.
Bu kapsamda daha önce okul çevrelerinde risk analizlerinin yapılması, kamera sistemlerinin güçlendirilmesi ve erken uyarı mekanizmalarının yaygınlaştırılması yönünde de çeşitli adımlar atılmıştı.
PERSONEL TİTİZLİKLE SEÇİLECEK
Okullarda görev yapacak güvenlik personeli, göreve başlamadan önce kapsamlı güvenlik soruşturmasından geçirilecek.
İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülecek incelemelerin ardından adayların çocuklarla çalışmaya uygunluğu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değerlendirilecek.
Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde hayata geçirilmesi planlanan uygulamanın, okul güvenliğini güçlendirerek öğrenciler, öğretmenler ve veliler için daha güvenli bir eğitim ortamı oluşturması hedefleniyor.