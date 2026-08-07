Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem MEB ve İçişleri Bakanlığı'ndan ortak karar: Okullarda yeni dönem başlıyor

MEB ve İçişleri Bakanlığı'ndan ortak karar: Okullarda yeni dönem başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla yeni eğitim yılı öncesi okullarda güvenlik uygulamaları değişiyor. 81 ilde 30 bin güvenlik görevlisinin görevlendirilmesi planlanırken, okul girişlerinde yeni denetim dönemi başlayacak.

Kaynak: Diğer
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MEB ve İçişleri Bakanlığı'ndan ortak karar: Okullarda yeni dönem başlıyor - Resim: 1

Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken milyonlarca öğrenci, veli ve eğitim çalışanını yakından ilgilendiren yeni güvenlik modeli için hazırlıklar hız kazandı.

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MEB ve İçişleri Bakanlığı'ndan ortak karar: Okullarda yeni dönem başlıyor - Resim: 2

Türkiye gazetesinin haberine göre, üç bakanlığın koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında okul girişlerinden güvenlik denetimlerine kadar birçok uygulamanın hayata geçirilmesi hedefleniyor.

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MEB ve İçişleri Bakanlığı'ndan ortak karar: Okullarda yeni dönem başlıyor - Resim: 3

OKULLARDA GÜVENLİK SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

Hazırlanan plan kapsamında İŞKUR'un Toplum Yararına Programı (TYP) aracılığıyla 30 bin güvenlik görevlisinin istihdam edilmesi öngörülüyor.

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MEB ve İçişleri Bakanlığı'ndan ortak karar: Okullarda yeni dönem başlıyor - Resim: 4

Görevlilerin, 81 ilde valiliklerin ihtiyaç belirlediği eğitim kurumlarında görev yapması planlanıyor.

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MEB ve İçişleri Bakanlığı'ndan ortak karar: Okullarda yeni dönem başlıyor - Resim: 5

Yeni uygulamayla birlikte okul giriş ve çıkışlarında güvenlik kontrollerinin güçlendirilmesi ve eğitim kurumlarının daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

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MEB ve İçişleri Bakanlığı'ndan ortak karar: Okullarda yeni dönem başlıyor - Resim: 6

DİKKAT ÇEKEN UYGULAMA HAYATA GEÇİRİLECEK

Görevlendirilecek güvenlik personelinin okul girişlerinde dedektörle kontrol yapabilmesi planlanıyor.

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MEB ve İçişleri Bakanlığı'ndan ortak karar: Okullarda yeni dönem başlıyor - Resim: 7

Şüpheli görülen durumlarda ise emniyet ve jandarma ekiplerine anında bilgi verilerek hızlı müdahale sağlanması hedefleniyor.

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MEB ve İçişleri Bakanlığı'ndan ortak karar: Okullarda yeni dönem başlıyor - Resim: 8

Böylece okul yönetimleri ile güvenlik birimleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve olası risklerin büyümeden önlenmesi amaçlanıyor.

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MEB ve İçişleri Bakanlığı'ndan ortak karar: Okullarda yeni dönem başlıyor - Resim: 9

AMAÇ, ÖĞRENCİLER İÇİN DAHA GÜVENLİ OKULLAR

Yetkililer, yeni güvenlik modelinin temel hedefinin okul çevresinde oluşabilecek riskleri en aza indirmek ve öğrencilerin daha güvenli bir eğitim ortamında öğrenim görmesini sağlamak olduğunu belirtiyor.

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MEB ve İçişleri Bakanlığı'ndan ortak karar: Okullarda yeni dönem başlıyor - Resim: 10


Bu kapsamda daha önce okul çevrelerinde risk analizlerinin yapılması, kamera sistemlerinin güçlendirilmesi ve erken uyarı mekanizmalarının yaygınlaştırılması yönünde de çeşitli adımlar atılmıştı.

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MEB ve İçişleri Bakanlığı'ndan ortak karar: Okullarda yeni dönem başlıyor - Resim: 11

PERSONEL TİTİZLİKLE SEÇİLECEK

Okullarda görev yapacak güvenlik personeli, göreve başlamadan önce kapsamlı güvenlik soruşturmasından geçirilecek.

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MEB ve İçişleri Bakanlığı'ndan ortak karar: Okullarda yeni dönem başlıyor - Resim: 12

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülecek incelemelerin ardından adayların çocuklarla çalışmaya uygunluğu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değerlendirilecek.

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MEB ve İçişleri Bakanlığı'ndan ortak karar: Okullarda yeni dönem başlıyor - Resim: 13

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde hayata geçirilmesi planlanan uygulamanın, okul güvenliğini güçlendirerek öğrenciler, öğretmenler ve veliler için daha güvenli bir eğitim ortamı oluşturması hedefleniyor.

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