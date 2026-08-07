MEB ve İçişleri Bakanlığı'ndan ortak karar: Okullarda yeni dönem başlıyor

AMAÇ, ÖĞRENCİLER İÇİN DAHA GÜVENLİ OKULLAR

Yetkililer, yeni güvenlik modelinin temel hedefinin okul çevresinde oluşabilecek riskleri en aza indirmek ve öğrencilerin daha güvenli bir eğitim ortamında öğrenim görmesini sağlamak olduğunu belirtiyor.