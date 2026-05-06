Kayseri’nin Talas ilçesinde bulunan bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangın kısa süreli panik yarattı. Yenidoğan Mahallesi Deliçay 1 Sokak’taki 9 katlı yurtta, akşam saatlerinde 4’üncü kattan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olası risklere karşı yurtta kalan öğrenciler tedbir amacıyla tahliye edilirken, bina içinde biriken dumanın tahliyesi için çalışma başlatıldı. Bu sırada öğrencilere çevredeki işletmelere geçebilecekleri yönünde anons yapıldı.

Yurt binasının altındaki işletmenin sahibi Dursun Özdemir, yangını çevredeki vatandaşlardan öğrendiklerini belirterek, dışarı çıkan öğrencileri içeri alıp yardımcı olduklarını söyledi. Özdemir, “Yağmur da vardı, üşümesinler diye çocukları içeri davet ettik, çay ikram ettik” dedi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.