Huzurevleri ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine ilişkin yeni yönetmelik yürürlüğe girdi. Türkiye genelinde uygulanacak düzenleme, başvuru koşullarından bakım sistemine kadar birçok alanda değişiklik içeriyor.

Yeni kurallara göre 70 yaş ve üzerindeki vatandaşlar huzurevlerine doğrudan başvuruda bulunabilecek. 60-69 yaş aralığındaki kişilerin kabul edilebilmesi için ise bakıma ihtiyaç duyduklarını sağlık kurulu raporuyla belgelemeleri gerekecek. Ayrıca başvuru sahiplerinin ruh sağlığının yerinde olması, bulaşıcı hastalık taşımaması ve bağımlılık geçmişinin bulunmaması şartı aranacak.

DÖRT KADEMELİ BAKIM SİSTEMİ GELİYOR

Yönetmelikle birlikte bakım hizmetleri dört seviyeye ayrıldı. Buna göre bağımsız bireylerden ileri düzeyde bakım ihtiyacı olanlara kadar farklı ihtiyaç grupları için ayrı hizmet modelleri uygulanacak. Böylece her bireyin durumuna uygun bakım planı oluşturulması hedefleniyor.

Yerleştirme sürecinde ise “risk durumuna göre önceliklendirme” modeli devreye alındı. Kimsesiz ve bakıma muhtaç bireyler öncelikli grupta yer alırken, diğer başvurular belirlenen kriterlere göre sıralanacak.

Öte yandan yeni düzenleme ile huzurevlerinde fiziki şartlar da güncellendi. Engelli erişimine uygun alanlar, acil çağrı sistemleri ve güvenlik önlemleri zorunlu hale getirildi. Başvuruların ise il müdürlükleri, sosyal hizmet merkezleri, kurumlar veya e-Devlet üzerinden yapılabileceği belirtildi.