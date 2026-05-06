Dünyaca ünlü bebek maması üreticisi Nutricia, Türkiye pazarında yaygın olarak kullanılan Bebelac 1 ürünlerinin belirli üretim serileri için acil geri çağırma kararı yayımladı. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) kılavuzları doğrultusunda güncellenen kararın arkasında, ısıl işleme dayanıklı ve bağışıklığı zayıf bebeklerde ağır vakalara yol açabilen "cereulide" toksini riski yatıyor.

HANGİ ÜRÜNLER RİSK ALTINDA?

Şirket, evinde 800 gramlık Bebelac 1 ürünü bulunan aileleri ambalaj üzerindeki parti numaralarını kontrol etmeleri konusunda uyardı. Açıklamaya göre son kullanma tarihi 13 Kasım 2026 olan ve 101479492, 101479493, 101479494 parti numaralarını taşıyan ürünler ile 19 Kasım 2026 SKT’li 101480178 ve 20 Kasım 2026 SKT’li 101480618 ile 101480648 numaralı partiler risk kapsamında yer alıyor.

UZMANLARDAN HAYATİ UYARI

Geri çağırmaya neden olan Bacillus cereus bakterisinin ürettiği toksin, ısıya dayanıklı olması nedeniyle gıdalarda kalıcılığını koruyor. Uzmanlar, bebeklerinde kusma veya ishal belirtisi görülen ailelerin vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini hatırlatıyor.

SEKTÖRDE KÜRESEL ÇALKANTI

Bebelac vakası, 2025 sonundan bu yana Nestlé ve Danone gibi devlerin 60'tan fazla ülkede yaşadığı küresel krizin son halkası oldu. Daha önce Aptamil ve SMA serilerinde de benzer sorunların yaşanması üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ithal edilen bebek mamalarına yönelik analiz şartlarını en üst seviyeye çıkardı. Artık her üretim partisi, rafa girmeden önce sıkı bir denetim süzgecinden geçecek.