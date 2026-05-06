İstanbul sabah saatlerinde yoğun sisle güne uyandı. İstanbul'da elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Beykoz-Sarıyer, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu, Küçüksu-İstinye, Rumeli Kavağı-Eminönü, Çubuklu-İstinye, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Kadıköy-Sarıyer ve Anadolu Kavağı-Üsküdar hatlarında seferlerin elverişsiz hava koşulları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı açıklandı.