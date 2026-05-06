ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’na ilişkin yürütülen askeri planlarda değişikliğe gidildiğini duyurdu. Trump, ABD Donanması’nın ticari gemilere boğaz boyunca eşlik etmesini öngören “Özgürlük Operasyonu”nun geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

Açıklamasında İran’ın deniz gücüne yönelik değerlendirmelerde bulunan Trump, operasyonun mevcut koşullar çerçevesinde durdurulduğunu ifade etti. Ancak bölgedeki baskının süreceğini belirten ABD Başkanı, İran’a yönelik ablukanın devam edeceğini vurguladı.

TRUMP: “ABLUKA DEVAM EDİYOR, PROJE DURDURULDU”

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine... ve ayrıca İran temsilcileriyle Nihai ve Kapsamlı Bir Anlaşma yolunda büyük ilerleme kaydedildiği gerçeği nedeniyle, ablukanın tam gücüyle ve etkisiyle devam edeceği, ancak Özgürlük Projesi’nin anlaşmanın sonuçlandırılıp imzalanıp imzalanmayacağını görmek için kısa bir süreliğine askıya alınması konusunda karşılıklı anlaşmaya vardık.”

Operasyonun başlamasının ardından ABD ile İran arasında ateş açılması ve İran’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yönelik düzenlediği iddia edilen ilk füze saldırıları tansiyonu yükseltmişti.

NE OLMUŞTU?

Hürmüz Boğazı’nda gemilere refakat sağlamak amacıyla pazartesi günü başlatılan askeri girişim, ABD ile İran arasında gerilimi tırmandırmış ve çatışmalara yol açmıştı. Süreçte İran’ın, ateşkes ilanından sonra ilk kez BAE’yi füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığı öne sürülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamasına göre, bölgedeki abluka uygulaması devam ederken “Özgürlük Projesi” geçici olarak askıya alındı. Bu kararın, Pakistan başta olmak üzere bazı ülkelerden gelen talepler ile İran’la nihai bir anlaşmaya yönelik yürütülen temaslarda sağlanan ilerleme doğrultusunda alındığı ifade edildi.