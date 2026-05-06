Mersin’in Bozyazı ilçesinde yaşanan ve iki çocuğun yaşamını yitirdiği olayla ilgili soruşturma genişletildi. Memleket ziyaretine gelen Tülü ailesinin kaldığı evde rahatsızlanmasının ardından başlatılan incelemelerde, AFAD ekipleri devreye girdi.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Musa Tülü, eşi Ebru Tülü ve çocukları Azra ile Ömer Selim, Tekmen Mahallesi’ndeki evde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle tedavi altına alınan çocuklar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, anne ve baba Mersin Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olayın ardından Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, evde ve çevresinde detaylı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda hava kalitesi ölçümleri yapılarak zehirli gaz veya kimyasal madde ihtimali araştırıldı.

Ailenin kaldığı konut, çevresi ve kullandıkları araçta özel cihazlarla inceleme yapılırken, hazırlanan teknik raporun savcılığa sunulmasıyla olayın kesin nedeninin netleşmesi bekleniyor. Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.