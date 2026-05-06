İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı ve Emekli Büyükelçi Ahmet Kamil Erozan, iktidarın Suudi Arabistan ile gerçekleştirdiği güneş enerjisi projesinin detaylarını sert bir dille eleştirdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda anlaşmanın maddelerini tek tek sıralayan Erozan, projenin Türkiye'nin aleyhine olduğunu savundu.

"SIFIR VERGİ, EURO İLE ALIM GARANTİSİ"

Erozan, imzalanan yatırım anlaşmasının Türkiye açısından ciddi yükler doğurabileceğini savunarak bazı başlıklara dikkat çekti. Buna göre anlaşma kapsamında Suudi şirkete KDV, ÖTV, Kurumlar Vergisi ve gümrük vergisi muafiyetleri tanındığı, üretilen elektriğe 30 yıl boyunca euro bazlı alım garantisi verildiği ifade edildi. Ayrıca yabancı personel istihdamına geniş serbesti sağlandığı, arazi tahsisi ile izin ve bürokratik süreçlerin ise Türkiye tarafından üstlenildiği öne sürüldü.

"BAŞKA BİR AKKUYU VAKASI"

Söz konusu anlaşmayı Rusya ile yapılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesine benzeten Erozan, "Bunun adı yatırım değil, vatan topraklarının satışıdır. Kendi güneşimizden üretilen elektriği 30 yıl boyunca Suudilerden dövizle satın alacağız" ifadelerini kullandı.

"TÜRK MÜHENDİSİ İŞSİZ, TÜRK YATIRIMCISI DESTEKSİZ"

Türkiye'deki yerli mühendis ve yatırımcıların göz ardı edildiğini savunan İYİ Partili Erozan, "Türk genç mühendisi işsiz, Türk yatırımcısı desteksizken Anadolu'nun güneşi Araplara ipotek ediliyor! Bu işten kimler kaç milyon dolar kazandı?" sorusunu yönelterek iktidarı şeffaf olmaya çağırdı.