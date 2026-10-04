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Kaynak: İHA

Daha önce de yağ kirliliğiyle gündeme gelen aynı adreste inceleme başlatan yetkililer, denizi kırmızıya boyayan kimyasal maddenin kaynağını tespit etmeye çalışıyor.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki Taşköprü beldesinde yer alan Dantel Sitesi açıklarında denize kırmızı renkli bilinmeyen bir sıvının aktığı tespit edildi. Kıyı şeridine ve deniz yüzeyine yayılan tabloyu gören mahalle sakinleri, durumu vakit kaybetmeden yetkili mercilere bildirerek kirliliğin önüne geçilmesi için kapsamlı araştırma yapılmasını talep etti.

AYNI BÖLGEDE İKİNCİ ÇEVRE SKANDALI

Söz konusu sahilde daha önce de benzer bir çevre kirliliği vakası meydana gelmişti. 23 Temmuz 2025 tarihinde aynı noktada deniz yüzeyini kaplayan atık yağ tabakası üzerine harekete geçen Yalova Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, kirliliğin yağmur suyu hattından denize taşındığını saptamıştı. Çevredeki sanayi tesislerinde ve işletmelerde yürütülen denetimlerde atık yağ deposundaki malzemesi denize sızan maddeyle benzerlik gösteren bir firmadan numuneler alınarak laboratuvar analizine gönderilmişti.

NUMUNELER LABORATUVARA GÖNDERİLDİ

Aynı alanda bu kez kırmızı renkte bir atığın denize boşaltılması bölgedeki çevre ihlallerini yeniden gündeme getirdi. Vatandaşlar atığın kaynağının vakit kaybetmeksizin belirlenmesini ve idari yaptırımların uygulanmasını isterken, denize sızan kırmızı sıvının içeriği, hangi tesisten çıktığı ve hatlara nereden dahil olduğu uzman ekiplerin yapacağı numune analizlerinin ardından kesinlik kazanacak.