Kırklareli'nin Vize ve Demirköy ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

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Demirköy ve Vize Kaymakamlıklarından yapılan açıklamalara göre, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Vize ilçesine bağlı Kıyıköy ile Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki tüm plajlarda denize girmek 1 gün süreyle yasaklandı.

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PLAJLARDA JANDARMA DENETİMİ YAPILACAK

Kaymakamlıklar, vatandaşlardan alınan karara uymalarını istedi.

Yasağın uygulandığı bölgelerde jandarma ekiplerinin plajlarda denetim gerçekleştireceği bildirildi.