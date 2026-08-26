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Kaynak: AA

Kırklareli'nin Vize ve Demirköy ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

Demirköy ve Vize Kaymakamlıklarından yapılan açıklamalara göre, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Vize ilçesine bağlı Kıyıköy ile Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki tüm plajlarda denize girmek 1 gün süreyle yasaklandı.

PLAJLARDA JANDARMA DENETİMİ YAPILACAK

Kaymakamlıklar, vatandaşlardan alınan karara uymalarını istedi.

Yasağın uygulandığı bölgelerde jandarma ekiplerinin plajlarda denetim gerçekleştireceği bildirildi.