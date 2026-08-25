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Kaynak: AA / DHA / İHA

Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki Falez Parkı’nda meydana gelen boru arızası, denize atık su karışmasına neden oldu. Yeşilbahçe Mahallesi Lara Caddesi’ndeki parkta denizin renginin değiştiği ve bölgede yoğun koku oluştuğu görüldü.

Denize ulaşan borudan atık su aktığını fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekipleri sevk edildi.

DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ, YOĞUN KOKU OLUŞTU

Bölgede çalışan Nazmiye Nur Kızıldemir, atık su nedeniyle oluşan kokunun oldukça yoğun olduğunu belirtti.

Kızıldemir, “Sabah saatlerinde başladı ve hala devam ediyor. Çok keskin bir koku var. Buraya gelen kişiler mideleri bulanarak gitmeye başladılar.” dedi.

Bölgede yüzdüğünü belirten Mesut Uzun da denizdeki bulanıklık ve kokuyu fark ettikten sonra sudan çıktığını söyledi.

Uzun, “Bu kadar kötüsüne ilk kez denk geldim. Umarım bir an önce düzelir ve deniz kendine gelir.” diye konuştu.

ATIK SU TERFİ HATTINDA YIRTIK TESPİT EDİLDİ

ASAT Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kurumun SCADA (Denetleyici Kontrol ve Veri Toplama) sistemiyle bölgede denize atık su karıştığı tespit edildi.

Bölgeye gönderilen ekiplerin yaptığı incelemede, ASAT’a ait atık su terfi hattı borusunun kaynak noktasında oluşan yırtık nedeniyle kaçak meydana geldiği belirlendi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Arızanın bulunduğu hatta gaz birikmesine benzer bir tehdit unsuru oluşması ihtimali nedeniyle iş güvenliğinin sağlanması amacıyla öncelikle hattın havalandırıldığı, ardından müdahale çalışmalarına başlandığı bildirildi.

ASAT ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü ve oluşan arızanın giderilmesi için müdahalenin devam ettiği belirtildi.