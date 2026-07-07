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Kaynak: AA / İHA

Tekirdağ-Kayseri seferini yapan 38 ADF 410 plakalı yolcu otobüsü, Kaman-Ankara kara yolu Karakeçili Devlet Hastanesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Sabahın ilk saatlerinde meydana gelen kaza sonrası bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

BÖLGEYE EKİPLER AKIN ETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Yan yatan otobüsten çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Kırıkkale'deki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kaza bölgesine gelerek yetkililerden ve kurtarma ekiplerinden bilgi alan Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, acı bilançoyu paylaştı. Vali Sarıibrahim, kazada 38 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin olmak üzere toplam 41 kişinin yaralandığını belirterek, "Yaralılarımız hızla hastanelere sevk edildi. Maalesef 3 yaralımızın durumunun ağır olduğunu değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"KIRAĞI ZEMİNİ KAYGANLAŞTIRMIŞ, KEMER HAYAT KURTARIR"

Kazanın oluş şekline dair de önemli bilgiler veren Sarıibrahim, sabah saatlerinde düşen kırağının asfaltı kayganlaştırdığına dikkat çekti. Yolculara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali, hayati bir uyarıda bulunarak şunları söyledi:

"Yolun kaygan olması nedeniyle yaşanan bir kaza. Bu tür acı olaylarda tekrar net bir şekilde görüyoruz ki; şehirler arası otobüs yolculuklarında tüm vatandaşlarımızın mutlaka emniyet kemerlerini bağlaması gerekiyor."

Öte yandan kazaya karışan otobüs şoförünün gözaltına alındığı ve olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.