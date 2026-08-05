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Kaynak: DHA

Kırıkkale’nin Keskin ilçesi Ceritkale köyü yol ayrımında meydana gelen olayda, Süleyman O. (54) idaresindeki kamyon, Cengiz B.'nin (60) kullandığı kamyona arkadan çarptı. Kazada şoförlerden Süleyman O. araçta sıkıştı.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ VAR!

İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı olduğu belirlenen Süleyman O., itfaiye ve AFAD ekiplerinin uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Süleyman O., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan şoförün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.