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Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Bayer Leverkusen'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Poku ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Ajansspor'un haberine göre; siyah-beyazlıların 22 yaşındaki futbolcu için Bayer Leverkusen ile yaptığı anlaşmada 20 milyon Euroluk zorunlu satın alma maddesi bulunuyor. Bu maddenin devreye girmesi ise Poku'nun Süper Lig'deki ilk 11 sayısına bağlı.

18 MAÇA İLK 11'DE BAŞLARSA BEŞİKTAŞ 20 MİLYON EURO ÖDEYECEK

İddiaya göre Ernest Poku'nun Süper Lig'de 18 karşılaşmaya ilk 11'de başlaması durumunda satın alma maddesi zorunlu hale gelecek.

Beşiktaş'ın bu şartın gerçekleşmesi halinde Bayer Leverkusen'e 20 milyon euro bonservis bedeli ödemesi gerekecek.

MALİYETİ 23 MİLYON EUROYA ULAŞABİLİR

Siyah-beyazlılar, Poku'nun kiralanması için Alman ekibine 3 milyon euro ödedi. Zorunlu satın alma şartının devreye girmesi durumunda oyuncunun toplam transfer maliyeti 23 milyon euroya çıkabilecek.

ŞİMDİLİK 1 MAÇA İLK 11'DE ÇIKTI

Ernest Poku, Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 4 karşılaşmada 77 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti.

Hollandalı kanat oyuncusu Süper Lig'de yalnızca Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasına ilk 11'de başladı ve devre arasında oyundan alındı.



