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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Milliyet'e verdiği röportajda siyah-beyazlıların transfer gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Adalı, Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yaz döneminden bu yana ısrarla istediği Joe Willock transferinde yaşanan süreci anlattı.

Yaz transfer döneminde orta sahaya Salih Özcan ve Fabio Miretti'yi dahil ettiklerini hatırlatan Adalı, Newcastle United forması giyen Willock için ise çalışmaların sürdüğünü ve ocak ayında transferi tamamlamak istediğini söyledi.

'İLK GÜNDEN BERİ WILLOCK, WILLOCK...'

Teknik heyetle ayda en az iki kez toplantı yaptığını belirten Adalı, Italiano'nun İngiliz orta saha konusundaki ısrarını şu sözlerle anlattı:

"Yazın alamadığımız oyuncular oldu. Hocamız Willock’u istedi. İlk günden beri Willock, Willock…"

'SÜLALESİNİ ALDIM İSTANBUL'A GETİRDİM'

Transferi gerçekleştirebilmek için önemli bir çalışma yürüttüklerini aktaran Adalı, Willock'un ailesinin İstanbul'a getirildiğini ve oyuncuyla çok sayıda görüşme gerçekleştirildiğini açıkladı.

Adalı, "Kimse bilmiyor ama Willock’un sülalesini aldım İstanbul’a getirdim. Ev seçtiler, en az 10 defa Italiano ve Önder hocayla görüntülü görüştüler. Ayrıca iki defa oyuncunun yanına gidildi." ifadelerini kullandı.

'OCAKTA İMZA ATTIRACAĞIM'

Newcastle United'ın yaz döneminde Willock için 20 milyon sterlin istediğini belirten Serdal Adalı, oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını önemli bir fırsat olarak gördüklerini ifade etti.

Adalı, transfer konusundaki kararlılığını şu sözlerle dile getirdi:

"Kontratı sezon sonu bitiyor. Devre arası imza atabilir. 20 milyon pound istemişlerdi. Ocakta imza atabiliriz, atacağım da yani. Hocanın isteyip de eksik kalan futbolcu Joe Willock oldu. Hakikaten de ihtiyacımız var orada."

RASKIN İÇİN DE GİRİŞİM YAPILDI

Serdal Adalı ayrıca yaz transfer döneminde "Rangers’da oynayan oyuncuyu da almak istedik." sözlyeriyle Nicolas Raskin için de girişimde bulunduklarını açıkladı.



Adalı, yaz döneminde sol stoper transferi yapılmamasının ise teknik heyetin tercihi olduğunu belirtti.