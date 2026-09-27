Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile Giresun Sanayispor arasında oynanması planlanan karşılaşma tatil edildi.

Siyah-beyazlı kulüp, Giresun Sanayispor'un müsabakaya eksik oyuncuyla çıkması nedeniyle hakemin maçı tatil ettiğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş'ın konuya ilişkin açıklamasında şu şekilde:

"Beşiktaş Kadın Futbol Takımımızın Suwen Kadın Futbol Süper Ligi beşinci haftasında Giresun Sanayispor ile bugün oynayacağı karşılaşma, rakip takımının sahaya eksik oyuncuyla çıkması sonucu maçın hakemi tarafından tatil edilmiştir. Taraftarlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."