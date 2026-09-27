Yeniçağ Gazetesi
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Kanaldaki can pazarı: Film sahneleri gerçek oldu

Aydın Karacasu’da meydana gelen bir kaza film sahnelerini aratmadı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü 10 metreden sulama kanalına uçtu. Kanalda can pazarı yaşayan sürücü ve yanındaki kişiyi kurtarmak için ekipler seferber oldu.

Kaynak: İHA
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Kanaldaki can pazarı: Film sahneleri gerçek oldu - Resim: 1

Aydın’ın Karacasu ilçesinde otomobil yoldan çıkarak on metre yükseklikten kanala uçtu. Yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Kanaldaki can pazarı: Film sahneleri gerçek oldu - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık on metre yükseklikten sulama kanalına uçtu.

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Kanaldaki can pazarı: Film sahneleri gerçek oldu - Resim: 3

Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sulama kanalına inerek yaralılara müdahale etmek için çalışma başlattı.

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Kanaldaki can pazarı: Film sahneleri gerçek oldu - Resim: 4

Aracın tavanını kesen itfaiye ekipleri, yaralılara ulaşarak sedye ile yola çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen iki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kanaldaki can pazarı: Film sahneleri gerçek oldu - Resim: 5
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Kanaldaki can pazarı: Film sahneleri gerçek oldu - Resim: 6
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Kanaldaki can pazarı: Film sahneleri gerçek oldu - Resim: 7
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