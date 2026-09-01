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Kaynak: İHA

Kilis ve çevresinde bir süredir devam eden sağanaklar, bölgenin su kaynaklarına adeta hayat verdi. Şehirdeki akarsu yatakları ile göletlerdeki su miktarında gözle görülür bir toparlanma yaşandı.

Özellikle kırsal kesimlerde yer alan su rezervleri bu bereketli yağışlardan olumlu yönde etkilendi. Musabeyli ilçesine bağlı Sapkanlı köyü sınırları içerisinde bulunan Sapkanlı Göleti ve bölgeden geçen Afrin Çayı, düşen yağmurların etkisiyle su kapasitesini ciddi ölçüde artırdı.

Bölgeyi uzun zamandır tehdit eden çetin kuraklık sebebiyle suları çekilen ve geniş kıyıları açığa çıkan gölet havzası, son yağışların ardından tekrardan suya kavuşarak eski görünümüne kavuşmaya başladı.