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Kaynak: İHA

Kaza, ilçeye bağlı Şenlikçe köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.D.’nin kullandığı 79 DZ 753 plakalı hafif ticari araç ile R.Ç. yönetimindeki 06 FHF 726 plakalı hafriyat kamyonu henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Çarpışmada ağır yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü M.D. ile araçtaki N.D. ve Ö.D., ekiplerin müdahalesinin ardından ambulanslarla Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kazaya ilişkin tahkikat başlatıldı.