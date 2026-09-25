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Kaynak: İHA

Kaza, Yeni Mahalle ile Vezirli Mahallesi’ni birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerin kontrolünü yitirdiği iki ticari araç, yolda karşılıklı çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılara kaza yerinde sağlık görevlilerince müdahale edildi. Ardından ambulanslara alınan 3 kişi, tedavileri için hastaneye sevk edildi.

Öte yandan kazaya karışan araçlar, çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de tazyikli su kullanarak yola saçılan kalıntıları temizledi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.