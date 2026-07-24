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Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinden istifa eden Özgür Özel'in Yeni Parti'yi kurduğunu duyurmasının ardından paylaştığı videoyla ilk mesajını verdi. Polatlı'da mevsimlik tarım işçileriyle bir araya geldiği anlardan oluşan bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, "Benim gündemim farklı arkadaşlar. Benim gündemim halkın gündemi" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, videoda şu ifadelere yer verdi:

Benim gündemim farklı arkadaşlar. Benim gündemim halkın gündemi. Buradaki insanların sorunu, bu insanların sorununu çözmek. Tarımda çalışan kadın, erkek kim varsa onun sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek; zamanı gelince de emekli olacak. Sosyal devletin vatandaşını birine muhtaç etmemesi lazım. Bu insanlar bir anlamda unutulmuş insanlar. Aileleri var, çocukları var, sorunları var. Alın teri döküyorlar, kazanmak istiyorlar, çocuklarını iyi okullarda okutmak istiyorlar. Bu insanlarla ilgilenmeyen bir siyasi partinin veya bir siyasi liderin, Türkiye'nin sorunlarını çözme kapasitesi yok demektir

"BENİM SİYASET ANLAYIŞIM BUDUR"

Kılıçdaroğlu, videoyu şu notla paylaştı:

"Benim görevim, toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir.

Çöpten kâğıt toplayan insanların da, mesai saati gözetmeksizin tarlada alın teriyle geçimini sağlayan insanların da sorunlarını çözmek için yola çıktım.

Benim siyaset anlayışım budur."