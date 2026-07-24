İhracatçılara yönelik hususi damgalı (yeşil) pasaport başvurularında önemli bir değişikliğe gidildi. Ticaret Bakanlığı, başvuru süreçlerini hızlandırmak amacıyla Destek Yönetim Sistemi'ni (DYS) devreye aldı.
Yeşil pasaportta yeni dönem resmen başladı: Sistem tamamen değişti
Ticaret Bakanlığı, ihracatçılara yönelik yeşil pasaport başvurularında yeni dönemi resmen başlattı. Artık tüm işlemler Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yapılacak. Yeşil pasaport hakkı ise firmaların ihracat performansına göre belirlenecek.Kaynak: Haber Merkezi
Yeni uygulamayla birlikte daha önce kullanılan "Hususi Pasaport Takip Modülü" kaldırılırken, tüm başvurular artık DYS üzerinden gerçekleştirilecek.
YEŞİL PASAPORT HAKKI İHRACAT PERFORMANSINA GÖRE BELİRLENECEK
Yeni sistemde firmalara tanınacak yeşil pasaport sayısı, son üç takvim yılındaki yıllık ortalama ihracat tutarına göre hesaplanacak.
Buna göre;
500 bin dolar ile 10 milyon dolar arasında ihracat yapan firmalara 1 yeşil pasaport,
10 milyon ile 25 milyon dolar arasında ihracat yapanlara 2,
25 milyon ile 50 milyon dolar arasında ihracat yapanlara 3,
50 milyon ile 100 milyon dolar arasında ihracat yapanlara 4,
100 milyon doların üzerinde ihracat yapan firmalara ise 5 yeşil pasaport hakkı verilecek.
KİMLER YARARLANABİLECEK?
Yeni uygulamadan şirket sahipleri, ortakları ve gerekli şartları sağlayan çalışanlar yararlanabilecek.
Buna karşın şirkette hissesi bulunmayan ve e-SGK kaydı olmayan dışarıdan atanmış yöneticiler ile iflas, tasfiye veya konkordato sürecindeki firmalar yeşil pasaport hakkından faydalanamayacak.
VATANDAŞLAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?
Yeni sistemle birlikte ihracatçı firmaların yeşil pasaport başvurularının daha hızlı ve dijital ortamda sonuçlandırılması hedefleniyor.
Ayrıca pasaport hakkının ihracat performansına göre belirlenmesiyle, uygulamada daha şeffaf ve standart bir değerlendirme süreci oluşturulacak.
Öte yandan devlet memurlarına uygulanan sistemden farklı olarak, yeşil pasaport hakkı bu kapsamda eş ve çocuklara doğrudan tanınmayacak.
BAŞVURULAR ARTIK DYS ÜZERİNDEN YAPILACAK
Ticaret Bakanlığı'nın devreye aldığı yeni sistemle birlikte ihracatçılar, yeşil pasaport başvurularını yalnızca Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden gerçekleştirecek. Böylece başvuru sürecinin hızlandırılması ve işlemlerin tek bir dijital platform üzerinden yürütülmesi amaçlanıyor.