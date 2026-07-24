Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Yeşil pasaportta yeni dönem resmen başladı: Sistem tamamen değişti

Yeşil pasaportta yeni dönem resmen başladı: Sistem tamamen değişti

Ticaret Bakanlığı, ihracatçılara yönelik yeşil pasaport başvurularında yeni dönemi resmen başlattı. Artık tüm işlemler Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yapılacak. Yeşil pasaport hakkı ise firmaların ihracat performansına göre belirlenecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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Yeşil pasaportta yeni dönem resmen başladı: Sistem tamamen değişti - Resim: 1

İhracatçılara yönelik hususi damgalı (yeşil) pasaport başvurularında önemli bir değişikliğe gidildi. Ticaret Bakanlığı, başvuru süreçlerini hızlandırmak amacıyla Destek Yönetim Sistemi'ni (DYS) devreye aldı.

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Yeşil pasaportta yeni dönem resmen başladı: Sistem tamamen değişti - Resim: 2

Yeni uygulamayla birlikte daha önce kullanılan "Hususi Pasaport Takip Modülü" kaldırılırken, tüm başvurular artık DYS üzerinden gerçekleştirilecek.

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Yeşil pasaportta yeni dönem resmen başladı: Sistem tamamen değişti - Resim: 3

YEŞİL PASAPORT HAKKI İHRACAT PERFORMANSINA GÖRE BELİRLENECEK

Yeni sistemde firmalara tanınacak yeşil pasaport sayısı, son üç takvim yılındaki yıllık ortalama ihracat tutarına göre hesaplanacak.

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Yeşil pasaportta yeni dönem resmen başladı: Sistem tamamen değişti - Resim: 4

Buna göre;

500 bin dolar ile 10 milyon dolar arasında ihracat yapan firmalara 1 yeşil pasaport,

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Yeşil pasaportta yeni dönem resmen başladı: Sistem tamamen değişti - Resim: 5

10 milyon ile 25 milyon dolar arasında ihracat yapanlara 2,

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Yeşil pasaportta yeni dönem resmen başladı: Sistem tamamen değişti - Resim: 6

25 milyon ile 50 milyon dolar arasında ihracat yapanlara 3,

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50 milyon ile 100 milyon dolar arasında ihracat yapanlara 4,

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Yeşil pasaportta yeni dönem resmen başladı: Sistem tamamen değişti - Resim: 8

100 milyon doların üzerinde ihracat yapan firmalara ise 5 yeşil pasaport hakkı verilecek.

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Yeşil pasaportta yeni dönem resmen başladı: Sistem tamamen değişti - Resim: 9

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Yeni uygulamadan şirket sahipleri, ortakları ve gerekli şartları sağlayan çalışanlar yararlanabilecek.

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Yeşil pasaportta yeni dönem resmen başladı: Sistem tamamen değişti - Resim: 10

Buna karşın şirkette hissesi bulunmayan ve e-SGK kaydı olmayan dışarıdan atanmış yöneticiler ile iflas, tasfiye veya konkordato sürecindeki firmalar yeşil pasaport hakkından faydalanamayacak.

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Yeşil pasaportta yeni dönem resmen başladı: Sistem tamamen değişti - Resim: 11

VATANDAŞLAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Yeni sistemle birlikte ihracatçı firmaların yeşil pasaport başvurularının daha hızlı ve dijital ortamda sonuçlandırılması hedefleniyor.

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Yeşil pasaportta yeni dönem resmen başladı: Sistem tamamen değişti - Resim: 12

Ayrıca pasaport hakkının ihracat performansına göre belirlenmesiyle, uygulamada daha şeffaf ve standart bir değerlendirme süreci oluşturulacak.

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Yeşil pasaportta yeni dönem resmen başladı: Sistem tamamen değişti - Resim: 13

Öte yandan devlet memurlarına uygulanan sistemden farklı olarak, yeşil pasaport hakkı bu kapsamda eş ve çocuklara doğrudan tanınmayacak.

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Yeşil pasaportta yeni dönem resmen başladı: Sistem tamamen değişti - Resim: 14

BAŞVURULAR ARTIK DYS ÜZERİNDEN YAPILACAK

Ticaret Bakanlığı'nın devreye aldığı yeni sistemle birlikte ihracatçılar, yeşil pasaport başvurularını yalnızca Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden gerçekleştirecek. Böylece başvuru sürecinin hızlandırılması ve işlemlerin tek bir dijital platform üzerinden yürütülmesi amaçlanıyor.

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