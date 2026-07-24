Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Altı aylık enflasyonla belirlenen zam oranı SSK ve Bağkur emeklileri için yüzde 17,76; memur ve memur emeklileri içinse yüzde 13,52 olarak açıklanmıştı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine zam tamamlanan aylığa (aldıkları net maaş) değil, kök aylığa uygulanıyor. Bu nedenle kök aylığı düşük milyonlarca emeklinin maaşı son zamma rağmen değişmedi.

Hükümet buna karşılık en düşük emekli aylığının kanunla 23 bin 552 liraya yükseltilmesini teklif etmişti.

14 Temmuzda komisyondan kabul edilen bu teklif, bugün de (24 Temmuz) meclisten geçti.

ZAM FARKI RESMİ GAZETE’DE YAYINLADIKTAN SONRA ALINABİLECEK

Milyonlarca emekli, zam farkını kanun Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe girdikten sonra alabilecek.