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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gökyüzü Sofrası programı ve Cizre Ticaret ve Sanayi Odası ziyareti dolayısıyla Şırnak'a geldi. Kılıçdaroğlu, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda erbane ve stran eşliğinde ekipler, partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Kılıçdaroğlu, daha sonra CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever’in organizasyonuyla Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde gerçekleştirilen "Gökyüzü Sofrası Buluşması"na katıldı. Programa Genel Başkan Yardımcısı Nevaf Bilek ile Kars Milletvekili İnan Akgün Alp de katıldı.

'BU TOPLUM ÇOK BÜYÜK ACILAR ÇEKTİ'

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Ankara Gar Katliamı'nın 11'inci yılında yaşamını yitirenleri anarak, şunları kaydetti:

"Bu toplum çok büyük acılar çekti. Yakınlarımız, kardeşlerimiz, akrabalarımız öldü. Arkadan ağladık, bazen gizli gizli ağladık ama sonuçta ölen bizim insanımız. Bu toprakların insanı. Biz bu topraklarda doğduk, bu topraklarda büyüdük, bu topraklardaki doğayı, insanları, çocuklarımızı seviyoruz ve huzur içinde yaşamak istiyoruz. Görüşlerimiz, kimliklerimiz, inançlarımız farklı olabilir ama hepimiz insanız ve birbirimizi sevmek zorundayız. Düşüncelerimizi özgürce ifade edebilmeliyiz. Kimse düşüncesinden, siyasi görüşünden ötürü tutuklanmamalı. Düşünceyi ifade etmek kadar değerli bir şey yoktur. Akıl akıldan üstündür demiş atalarımız. Akıl akıldan üstünse o zaman üstünlüğü görmenin yolu da sağlıklı bir tartışma zeminini yaratmaktır. İnsanlar kendi sorunlarını, kimliklerini, inançlarını özgürce ifade edebilmeliler. Kimlik, çünkü kişinin elinde olan bir şey değil ki. Biz anne babamızı seçme hakkına sahip değiliz ki. Ama hepimiz annemizle, babamızla, yakınımızla, akrabamızla gurur duyarız. Eğer kültürü bir ayrışma unsuru olarak görürsek barışı sağlayamayız. Her kültüre saygı duymak zorundayız.

'BARIŞMA, HELALLEŞME, KUCAKLAŞMA ZAMANI'

Diyarbakır'da dengbejleri dinlediğim zaman dedim ki 'Acaba bunları arşive alıyor musunuz? Bir şekilde bu dengbejler yarın unutulup gitmesin'. Çünkü her bir dengbej bir hikayesi var ve bu hikayelerin yaşatılması lazım. Bu hikayeler bizim kültürümüz. Bizim insanımız, bizim coğrafyamızın kültürü. Bu kültürlerin yaşaması lazım. Bakın bölgeden bölgeye oyun havaları değişir, şarkılar, türküler değişir. Bunların tamamını zenginlik olarak kabul etmek zorundayız. Bir aradayız, müziğimizi dinleyeceğiz, çocuklarımıza güzel bir gelecek vadedeceğiz ve beraber yaşayacağız. Helalleşme kavramını ortaya atmamın nedeni de bu. Biz CHP olarak da geçmişte hatalarımız da olabilir, eksiğimiz olabilir, yanlışımız olabilir ama artık oturup barışma zamanı, helalleşme zamanı, kucaklaşma zamanı. Birbirimizle niye ayrılıyoruz, niye kavga ediyoruz, kavga etmemeliyiz. Düşüncemi beğenmiyorsa karşıdaki kişi bana karşı düşüncesini söyler, biz de ona saygı gösteririz. Geçmişte yaşanan acıların, dramların önüne geçmek lazım.

'DEMİRTAŞ'IN HAPİSTE TUTULMASINI ASLA KABUL ETMİYORUM'

Şerafettin Elçi'nin topraklarındayız. Bizim eski milletvekilimiz, eski bakanımız, bölgenin saygın bir insanı, ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Buradan ayrılırken mezarına uğrayacağız, onu da anacağız. Bölge böyle çok değerli insanlar yetiştirmiştir. Bu insanlar hem toplumun belleğinde derin izler bırakmıştır. Hem de tarihimizde çok önemli yere sahiptir. Kimse düşüncesinden ötürü hapse atılmamalı. Düşüncesini beğenmeyebilirsiniz ama Selahattin Demirtaş'ın uzun süredir hapiste tutulmasını asla kabul etmiyorum. Asla doğru bulmuyorum. Kendisini ziyaret ettim. Selçuk Mızraklı Bey ile birlikteydi. Onu da ziyaret ettim. Uzun süre konuştuk. Hapiste kaldığı süre içerisinde entelektüel olarak da kendisini çok iyi noktaya taşıdığını gördüm. Bundan son derece mutlu oldum. Kitap okuması, kitap yazması, bir suçlu değil tam tersine bir özgürlük timsali olarak kendisini konumlamış durumda.

'BU KAVGALARIN ÖTESİNE GEÇMEMİZ LAZIM'

Eğer bir komşu komşunun külüne muhtaçsa hepimiz birbirimize muhtacız demektir. Dolayısıyla niye kavga ediyoruz? Bu kavgaların ötesine geçmemiz lazım. Bunun yolu demokrasiden geçer. Demokrasi ne kadar güçlü olursa o kadar daha iyi olur. İnsanlar düşüncelerini ifade ederken, dillerini konuşurken, yemeklerini bize ikram ederken şimdi biz bir Kürt mutfağından çok şey öğrenmemiz lazım. Karadeniz mutfağından çok şey öğrenmemiz lazım. Dünyanın en zengin mutfağı bizde Türkiye'de ama bunu bir kavga nedeni gibi görüyoruz. Değil öyle bir şey. Suriye'de, Irak'ta yaşayan kardeşlerimiz var. Onlar da bizim akrabamız. Biz Ezo gelini nereye verdik? Suriye'ye verdik. Ezo gelin bizim gelinimiz değil miydi? Onun çocukları da akrabamız değil mi? Arkadaşımız değil mi? Onlar da bizim komşularımız. Dolayısıyla dünyaya farklı bir gözden bakmanın zamanı geldi.

'ÇERÇEVE YASAYI DESTEKLEYECEĞİZ'

Barış sürecinden söz ediliyor. CHP olarak Kürt sorununun çözülmesi için ilk raporu yazan ve bunu kamuoyuna açıklayan parti CHP. Son çerçeve yasa geldiğinde de grup başkanımız ve grup başkanvekillerimiz çerçeve yasaya imza attılar, CHP olarak bu yasaya destek verdik. Çünkü biz de öteden beri 1989'dan bu yana sürdürdüğümüz politikada değişiklik olmadı. Bölgede sorunlar çözülmeli, kardeşlik olmalı, artık çatışma olmamalı, bölgede huzur olmalı. Bölgede huzurun olması her evde huzurun olması demektir. Bölgede huzurun olması tarlanın ekilmesi demektir, hayvancılığın gelişmesi demektir. Dağlarda insanların rahatlıkla gezmesi demektir. Dolayısıyla bölgede huzur istiyoruz. Bu zengin coğrafyada herkesin özgürce yaşayabileceği bir atmosferin olmasını istiyoruz. Biz bu süreci ayrıca yakından takip ediyoruz. Bu sürecin barışla sonuçlanmasını, kavganın olmamasını, barışın olmasını hepimiz istiyoruz. Bu bizim en büyük ve en temel arzumuzdur. Çerçeve yasa parlamentoya gelmeden önce genel merkezde basın toplantısı yaparak bu çerçeve yasanın önemine değindim ve destekleyeceğimizi de söyledim. Bundan sonraki süreçte de destekleyeceğiz. İnşallah bizim beklediğimiz gibi sizlerin beklediği gibi toplumun beklediği gibi aslında Türkiye'nin beklediği gibi çerçeve yasanın gereği yerine getirilir ve toplumda barış sağlanır.