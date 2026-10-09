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CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın adaylık sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tugay'ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı dönemindeki çalışmalarını eleştiren Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i adaylık konusunda önceden uyardığını söyledi.

Tugay'ın bazı şirketlere avantaj sağladığını öne süren Kılıçdaroğlu, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in tutukluluğuna ilişkin de dikkat çeken iddialarda bulundu.

"İDDİALARIN DOĞRU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"

Cemil Tugay'ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı dönemindeki faaliyetlerini yetersiz bulduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bazı iddiaların araştırılması için parti içinden isimleri görevlendirdiğini anlattı.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Cemil Tugay'ın Karşıyaka Belediye Başkanı olmasından sonra onun çalışmalarının çok yetersiz olduğunu, özellikle benim beşli çete olarak adlandırdığım bir firmaya hizmet eder konumda olduğunu görünce oraya arkadaşlarımı görevlendirdim. İddiaların doğru olduğu, gerçek olduğu ortaya çıktı."

TUNÇ SOYER HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in tutukluluğuna da değinen Kılıçdaroğlu, Cemil Tugay'ın bu süreçte rol oynadığını ileri sürdü.

Kılıçdaroğlu, "Maalesef, üzülerek ifade edeyim, haksız yere hapiste olan Belediye Başkanımız Tunç Bey'i de ihbar eden, şikayet eden ve gereksiz yere bu kadar süre hapiste kalmasını sağlayanın da o olduğunu biliyorum" dedi.

"ÖZGÜR ÖZEL'E ADAY GÖSTERİLMEMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM"

CHP kurultayının ardından Özgür Özel ile yaptığı özel görüşmede Cemil Tugay hakkındaki değerlendirmelerini aktardığını söyleyen Kılıçdaroğlu, aday gösterilmemesi yönünde uyarıda bulunduğunu belirtti.

Tugay'ın bir arsa satışı üzerinden belirli bir firmaya milyonlarca liralık avantaj sağladığını iddia eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bir Genel Başkanın, sadece bir Genel Başkanın bilmesi gereken konuları aktardım. O konulardan birisi de bu kişiydi. Belediye başkanı olarak gösterilmemesi gerektiğini, bir arsa satışından milyonlarca lira avantaj sağladığını, beşli çetelerden bir firmaya avantaj sağladığını Özgür Bey'e aktardım."

Kılıçdaroğlu, Tugay dışında bazı isimler için de benzer uyarılarda bulunduğunu ifade etti.

"İKİ GENEL BAŞKAN ARASINDA KALMASI GEREKEN SIRLARI AKTARDI"

Özgür Özel ile yaptığı görüşmenin içeriğinin Cemil Tugay'a aktarıldığını öne süren Kılıçdaroğlu, bu durumdan rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

Tugay'ın daha sonra Özel'in yanında yer alarak kurultay sürecinde kendisine karşı faaliyet yürüttüğünü savunan Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığının da bu siyasi desteğin karşılığında verildiğini iddia etti.

Kılıçdaroğlu, "Bir Genel Başkan olarak ben kendisine partinin sadece iki genel başkan arasında kalması gereken sırlarını aktardım. Önce gidip bu belediye başkanına aktarması ve bu belediye başkanının daha sonra Özgür Bey'in yanında yer alması..." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"ÇIKAR ÜZERİNE KURULAN SİYASET PARTİNİN ALEYHİNE OLUR"

Parti içindeki aday belirleme süreçlerinin kişisel çıkarlara dayanmaması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, Cemil Tugay'ın Karşıyaka'daki performansına rağmen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildiğini savundu.

"Çıkar üzerine kurulan bir siyaset her zaman bu partinin aleyhine olmuştur" diyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin temel ilkelerinin kişisel çıkar ilişkilerinin üzerinde tutulması gerektiğini belirtti.

"FATURASINI ŞİMDİ İZMİRLİLER ÖDÜYOR"

Kılıçdaroğlu, açıklamasının sonunda Cemil Tugay'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki çalışmalarını da eleştirdi.

"Bu kişiyi getirdiler, Büyükşehir Belediye Başkanı yaptılar. Ne oldu? Faturasını sadece Özgür Bey değil, sadece CHP değil, İzmirliler ödüyor şimdi" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında yer alan usulsüzlük ve siyasi çıkar ilişkisi suçlamaları kendisinin iddiaları olup bağımsız olarak doğrulanmış değildir.