CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Euronews Türkçe'ye verdiği özel röportaj Ankara kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

Kılıçdaroğlu, partisi hakkındaki sıcak gelişmelere ve Belediye Başkanları ve CHP üzerinde yürütülen yargı süreçlerine dair soruları yanıtlarken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında son derece çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

'İMAMOĞLU SİYASİ TUTUKLU DEĞİL'



Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nun yürüyen hukuki süreciyle ilgili yapılan tespitler oldu. Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun mevcut durumu hakkında sorulan sorulara son derece net ve keskin ifadeler kullanarak cevap verdi. Kılıçdaroğlu, Euronews Türkçe muhabirinin ''Yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı ama Cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesinden ve Sayın Erdoğan'a rakip görüldüğü için...' sorusuna şu yanıtı verdi:



''Şimdi kalkıp da bir kişi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemezsiniz buna. Ayrı bir şey. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır. Dedim ya gidip oy veren de benim. Aday olsun diye, Cumhurbaşkanı adayı olsun diye. Bu davalar ayrıdır. Bunlar ayrı.''





'BÖLÜNME GÜÇ KAYBINA YOL AÇACAK'



CHP lideri Kemal Kılçdaroğlu, mutlak butlan kararı sonrası partinin bölünmesi sorusunu da şu sözlerşe değerlendirdi:

''91 milletvekilinin Yeni Parti'ye geçmesinin ardından CHP'nin "kemik oyunu" kaybedip kaybetmeyeceği sorusuna Kılıçdaroğlu, "Hayır kaybetmez," yanıtını verdi. Tabanın yerinde durup durmadığının sorulması üzerine, "Duruyor tabii," dedi. Seçmenin zaman içinde yaşananları daha iyi anlayacağını savundu.

"CHP'li CHP olarak CHP'li olarak yerinde duruyor. Altı Ok'a gidecek, mührünü basacak bu kadar basit,"

Partinin mevcut durumunun iktidar olma hedefi bakımından bir güç kaybı yaratıp yaratmadığı sorulduğunda ise Kılıçdaroğlu, bölünmenin kayba yol açacağını kabul etti:

"Bakınız parti ikiye bölündü mü? Bölündü. Bu bir kayba yol açar mı? Yol açar. Ben size doğruları söylemek zorundayım. Güç kaybı yaşar mı? Elbette yaşayacak."

Kılıçdaroğlu, seçim stratejisini konuşmak için henüz erken olduğunu, seçim ortamına girildiğinde yeniden değerlendirme yapılacağını söyledi.

Mevcut sistemde başarının yalnızca oy oranı veya milletvekili sayısıyla ölçülemeyeceğini savunan Kılıçdaroğlu, "Biz yüzde 25 diyoruz, yüzde 30 diyoruz. yüzde 51 olayını gerçekleştirmediğimiz sürece hiçbir anlamı yok ki," dedi.

"Biz hâlâ sanki 1970'lerde 80'lerdeki gibi çıkaracağımız milletvekili sayısına göre partinin başarısını ölçüyoruz. Partinin başarısı artık cumhurbaşkanı adayının kazanmasıdır" ifadelerini kullandı.







Kemal Kılıçdaroğlu yargının siyasallaşması sorularına da yanıt verdi. Kılıçdaroğlu '' "Ortada siyasi bir görüş yok. Görüş farklılığı da yok ortada," diyen Kılıçdaroğlu, "Türkiye'deki bütün hukuk kitaplarına örnek dava olarak girecek bu. Pavyona götürdüler diyor, orada eğlendik de diyor. Hepsini anlatıyorlar bunlar. Ve hâkim de bunları dinliyor''





Mahkeme kararına yaklaşımının yargıya güven duyduğu anlamına gelip gelmediği sorulduğunda ise "Kim söyledi yargıya güvenimin olduğunu?" yanıtını verdi.

Genel başkanın eleştirilebileceğini ancak hakaretin kabul edilemeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, partiden ihraç edilen isimlere ilişkin de şöyle konuştu:

"Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenleri tuttum partiden attım. Buyurun beyler çıkın gidin mahkemede kendinizi savunun." ifadelerini kullandı.









Kaynak: Euronews Türkçe







