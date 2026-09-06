Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi. Üsküdar Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Ekrem Baki’nin de aralarında bulunduğu 7 kişi, "tutuklama" talebiyle hakimliğe gönderildi. Baki’nin de aralarında olduğu 6 kişi tutuklanırken, Volkan Karagöz hakkında adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan Ön İnceleme Raporu ile bilirkişi raporlarında çeşitli iddialara yer verildi. Raporda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve İBB Başkanlık konutuna materyal alımı işinin de dahil olduğu bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında 3 Eylül’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 kişi gözaltına alındı.

Mahmut Berk Şahin’in yurt dışında bulunduğu belirlenirken, hakkında gözaltı kararı bulunan Onur Gülin’in ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen, Kent Lokantalarından sorumlu Şube Müdürü Ali Toy, İBB eski Mali İşler Dairesi Başkanı Neslihan Vural, Zabıta yöneticisi Gökhan Fırtına, Satın Alma Şube Müdürü Mehmet Yücetürk, eski Satın Alma Müdürü Talha Özyurt, Satın Alma Şube Müdürlüğü Şefi Abdülkerim Hazırbaba, Gelirler Şube Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Saliha Ülkü Aydoğan, Vedat Taşdelen, Mustafa Delipoyraz, Volkan Karagöz ve Ekrem Baki gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

7 KİŞİYE TUTUKLAMA İSTEMİ

İBB’ye yönelik son operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 7’si, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

ABDULKERİM HAZIRBABA

EKREM BAKİ (CHP’li Üsküdar Belediye Meclis üyesi)

MUSTAFA DELİPOYRAZ

MUSTAFA SÖKMEN

TALHA ÖZYURT

VEDAT TAŞDELEN

VOLKAN KARAGÖZ

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Hakimliğin değerlendirmesi sonucunda, Ekrem Baki’nin de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Volkan Karagöz hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

Üsküdar Belediyesi’nde başkan vekili seçimi, salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 8 Eylül tarihine ertelenmişti.