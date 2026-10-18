Kaynak: Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, Azerbaycan'ın Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir" sözünün, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz kardeşliğin en güçlü ifadesi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Ortak tarihimizden, kültürümüzden ve kader birliğimizden güç alan Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşliği, 'Bir millet, iki devlet' anlayışının çok ötesinde, sevinçte ve kederde, iyi günde ve zor günde omuz omuza durabilmenin en güzel örneğidir. Bağımsızlığını yeniden kazanmasının 35. yılında can Azerbaycan'ın egemenliğinin, huzurunun ve refahının daim olmasını diliyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkını sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Geçmişten aldığımız güçle ortak geleceğe yürümeye, her koşulda birbirimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Kardeşliğimiz, birliğimiz ve dayanışmamız daim olsun."