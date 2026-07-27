Kılıçdaroğlu yönetimi, Özel ve Yeni Partili vekillerin fezlekeleri Meclis’e geldiğinde dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanacak.

EVET OYU KULLANACAKLAR

Kamuoyuna yansıyan iddiaların sonuçsuz bırakılmasının hem siyaset hem de hukuk açısından doğru olmadığını ifade eden CHP kurmayları, hakkında iddia bulunan herkesin yargı önünde kendisini savunabilmesi gerektiğini belirtti. Dokunulmazlığın kişileri yargı sürecinden tamamen muaf tutan bir mekanizma olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan kurmaylar, sonbaharı işaret ederek “Dokunulmazlık zırhının arkasına saklanılamaz. Eğer bir iddia varsa yargının önüne çıkmaktan korkulmamalı. Fezlekeler gündeme gelirse ellerimiz dokunulmazlıkların kaldırılması için kalkacak" dedi.

KILIÇDAROĞLU DA 'KALKMASINDAN YANAYIM' DEMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında, "Dokunulmazlıkların arkasına saklanamayız. Fezleke dosyaları gelirse, biz aklanma yolunu açarız. Yargıda aklanmak gerekir." demişti.

ÖZEL'İN 61 DOSYASI BULUNUYOR

YENİ Parti lideri Özgür Özel hakkında TBMM’de toplam 61 dokunulmazlık dosyası bulunuyor. Yeni Parti’nin kurulmasından önce CHP’li yaklaşık 75 milletvekiline ait 356 dokunulmazlık dosyası vardı. 91 milletvekilinin YENİ Parti’ye geçmesiyle bu fezlekelerin büyük bölümü de yeni partiye geçti.

5 MİLLETVEKİLİ TOPLANTIYA KATILMADI

CHP'nin 44 milletvekilinden oluşan Meclis Grubu, grup yönetimini belirlemek üzere toplandı. Toplantıya milletvekilleri Selma Aliye Kavaf, Mehmet Güzelmansur, Barış Bektaş, Müzeyyen Şevkin ve Erdoğan Toprak katılmadı.