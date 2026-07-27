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Türk otomotiv tedarik sanayisinin önde gelen şirketlerinden TKG Otomotiv, Avrupa'daki ilk üretim yatırımını Çekya'nın Kolín–Ovčáry bölgesinde gerçekleştiriyor.

Nisan ayında yapımına başlanan tesis için resmi temel atma töreni gerçekleştirilirken, yatırım şirketin Avrupa pazarındaki büyüme hedefleri açısından stratejik bir adım olarak öne çıkıyor.

Ekonomim'de yer alan habere göre, Yeni fabrika sayesinde TKG Otomotiv, başta Toyota olmak üzere Avrupa'daki ana sanayi müşterilerine daha yakın üretim gerçekleştirmeyi, teslimat sürelerini kısaltmayı, operasyonel verimliliğini artırmayı ve küresel tedarik zincirindeki konumunu daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

TESİSİN 2028 YILININ İLK YARISINDA SERİ ÜRETİME BAŞLAMASI PLANLANIYOR

Çekya'daki yatırım, TKG Otomotiv'i Toyota'nın 2028 yılında devreye alacağı yeni elektrikli araç (EV) programının ana tedarikçileri arasına taşıyacak. Şirket, Avrupa'da hızlanan elektrikli araç dönüşümünde gelişmiş mühendislik yetkinliği ve güçlü üretim altyapısıyla daha etkin bir konum elde etmeyi hedefliyor. Yatırım planına göre fabrikanın inşaatı ile makine ve ekipman montajının 2027'nin ilk yarısında tamamlanması öngörülüyor. Sonrasında üretim hatları devreye alınacak, organizasyon yapısı oluşturulacak ve personel süreçleri tamamlanacak. Tesisin 2028 yılının ilk yarısında seri üretime başlaması planlanıyor.

TKG Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Demirdüzen, yatırımın yalnızca yeni bir fabrika kurmaktan ibaret olmadığını belirterek, “Bu yatırım, şirketimizin geleceğe duyduğu güvenin ve küresel otomotiv endüstrisindeki elektrikli araç dönüşümüne olan inancımızın somut göstergesidir” dedi.