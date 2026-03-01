

Kıbrıs’ın güney kesiminde baş gösteren şap hastalığı salgınına karşı, adanın kuzeyinden anlamlı bir dayanışma hamlesi geldi. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, gelen talep üzerine 60 bin doz aşının ivedilikle güneye sevk edildiğini duyurdu.

İŞ BİRLİĞİYLE HIZLI MÜDAHALE

Sürecin detaylarını paylaşan Erhürman, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile tam bir koordinasyon içinde hareket ettiklerini vurguladı. Bakan Hüseyin Çavuş ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, hayvancılığı tehdit eden salgına karşı gerekli olan 60 bin doz aşı, zaman kaybetmeden bölgeye ulaştırıldı.

"ADANIN SORUNU ORTAKTIR"



Cumhurbaşkanı Erhürman, bu kritik adımın gerekçesini şu sözlerle temellendirdi:

“Adanın herhangi bir yerinde ortaya çıkan bir sorun, kısa sürede tüm adayı etkileyebilecek bir potansiyele sahiptir. Bu nedenle iş birliği yapmak kaçınılmazdır.”

Hastalığın sınır tanımayan doğasına dikkat çeken Erhürman, güneydeki hayvancılara "geçmiş olsun" dileklerini iletirken; hızlı aksiyon alınmasını sağlayan Bakan Hüseyin Çavuş ve bakanlık personeline teşekkürlerini sundu.