Yakın zamanda ibadete açılan Millet Camisi, ramazan ayında teravih namazları ve mukabele programlarıyla Müslümanları misafir edecek.



Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sınırında yer alan cami; Türk-İslam mimarisinden esinlenen tasarımı, 2 bin 250 kişilik kapasitesi ve görkemli yapısıyla Lefkoşa'nın yeni simgesi olmaya aday. KKTC Din İşleri Başkanı Hakan Moral e yaptığı açıklamada, "KKTC'den, Ramazan-ı Şerif ayı öncesi yeni cami olan Millet Camimizde bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle tüm halkımızın, tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'inin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Cumhuriyet Meclisi, Yüksek Mahkeme, Millet Bahçesi ve içindeki Millet Camisi'nin açıldığını anımsatan Moral, "Ramazan-ı Şerif ayında Kıbrıs Adası'nda tüm camilerimizin hazır olduğu gibi Millet Camimiz de hazır. İçerisinde teravih namazlarıyla, ramazana has mukabeleleriyle inşallah bu görevi ifa etmeye çalışacağız." diye konuştu. Moral, ramazan ayının aynı zamanda "gönül imarı" anlamına geldiğini belirterek "Bu anlamda da inşallah halkımızı bu gönül imarına, Ramazan-ı Şerif'i bir mektep olarak düşündüğümüz zaman, bütün camilerimizde olduğu gibi, Lefkoşa Metehan sınır bölgesinde bulunan Millet Camimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Camilerin bir "mühür" niteliği taşıdığını vurgulayan Moral, "Bir beldenin, İslam beldesi olduğu anlamını taşıdığı için sınır bölgesinde olması da hassas bir konu. Güney Rum kesiminden gelen ziyaretçilerimiz, turistlerimizin ilk karşılaştığı cami. Minareleriyle, heybetiyle bize bunu andırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Moral, Türkiye'ye şükranlarını sunarak "Devlet büyüklerimize, Türkiye devletimize, milletimize Allah zeval vermesin diye dua ediyoruz." dedi.

"Nasıl İstanbul'a gidildiği zaman Sultanahmet'te, Ayasofya'da namaz kılma ihtiyacımız sadece namazdan ibaret değil, oranın ihtişamını, İslam'ın mührünü, İslam'ın sağlam bir beldesi olduğunu ifade ediyor, o duyguları bizi depreştiriyorsa aynı burası da böyle." ifadesini kullanan Moral, caminin her yönüyle modern sistemlerle hizmete hazır olduğunu belirtti.

Moral, camilerin Müslümanları bir araya getiren ve "cem eden" anlamı taşıdığı için İslam'da önemli bir ilke olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:



"Peygamberimizin bir işaret buyurduğu nokta var ki, bizi yakinen çok ilgilendiriyor; toplulukta rahmet vardır. Evde kılacağımız namazla, evde yapacağımız duayla, şuradaki birliktelikten, cemaatten, beraber oluştan alacağımız hisse, sevap ölçülemez. O anlamda biz inşallah bu güzel ortamda, modern bir ortamda da bu güzelliği, bereketi Ramazan-ı Şerif ayıyla beraber başlatıp devam ettirmek ve yaşamak istiyoruz."