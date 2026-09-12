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Kaynak: İHA

Alınan bilgiye göre; Yörük Mahallesi Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri E.Ç. ve M.Y.'yi durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları üst aramasında, 3 adet beyaz kâğıda sarılı toplam 5,68 gram ağırlığında, kimyasala bulanmış ve uyuşturucu tütün olarak değerlendirilen madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.