Alınan bilgiye göre; Yörük Mahallesi Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri E.Ç. ve M.Y.'yi durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları üst aramasında, 3 adet beyaz kâğıda sarılı toplam 5,68 gram ağırlığında, kimyasala bulanmış ve uyuşturucu tütün olarak değerlendirilen madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Keşan’da şüphe üzerine durduruldular: Üzerlerinden uyuşturucu çıktı
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Alınan bilgiye göre; Yörük Mahallesi Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri E.Ç. ve M.Y.'yi durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları üst aramasında, 3 adet beyaz kâğıda sarılı toplam 5,68 gram ağırlığında, kimyasala bulanmış ve uyuşturucu tütün olarak değerlendirilen madde ele geçirildi.
Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin durumlarından şüphelenerek durdurduğu 2 kişinin üzerinde 5,68 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Alınan bilgiye göre; Yörük Mahallesi Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri E.Ç. ve M.Y.'yi durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları üst aramasında, 3 adet beyaz kâğıda sarılı toplam 5,68 gram ağırlığında, kimyasala bulanmış ve uyuşturucu tütün olarak değerlendirilen madde ele geçirildi.
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