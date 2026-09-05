Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Derbinin ardından açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, hem takımının performansını değerlendirdi hem de karşılaşmanın hakem yönetimine tepki gösterdi.

"GÜZEL OYNAMADIK"

Mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını belirten Kerem Aktürkoğlu, "Üzücü bir mağlubiyet aldık kendi evimizde. Taraftarımızla birlikte güzel bir galibiyet almak istiyorduk. Hoş olmadı, üzücü. Taraftarımıza istediği galibiyeti veremedik. Güzel oynamadık" ifadelerini kullandı.

"PENALTI POZİSYONUMU TÜM TÜRKİYE GÖRMÜŞTÜR"

Süper Lig'de haftalardır hakemlerin konuşulduğunu söyleyen Kerem, penaltı beklediği pozisyonla ilgili, "Dört hafta oldu galiba, dört haftadır Süper Lig'de hakemleri konuşuyoruz. Penaltı pozisyonumu tüm Türkiye görmüştür, kendisi görmediğini söyledi. VAR'dan gelen bilgi topun dışarıda olduğu. Ben tekrarına baktım, içeride" dedi.

"BAZI ŞEYLER MİDE BULANDIRDI"

Hakem kararlarından yorulduğunu dile getiren milli futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize karşı bir şeyler farklı yorumlanıyor. Yoruldum. Söz verdim kendime, saha içinde kalacağım dedim. Bazı şeylerden yoruldum, bazı şeyler mide bulandırdı."

"HAKEMİN İŞİ GÖRDÜĞÜNÜ VERECEK"

Kerem Aktürkoğlu, hakemin pozisyonu görmediğini söylediğini belirterek sert tepki gösterdi:

"Tamam kötü oynayabiliriz. Hakemin işi gördüğünü verecek! 'Görmedim, önümde adam vardı' diyor. Bu nasıl bahane, nasıl mazeret anlamadım. Göreceksin. Takımım penaltı kazanacaktı, belki 2-2 olacak, 3-2 olacaktı coşkuyla."

"BİR ŞEYLERE ARTIK DUR DENMESİ LAZIM"

Gençlerbirliği karşılaşmasına da değinen Kerem, "Gençlerbirliği maçında da aynı şey. 2 penaltı verilmedi. Burada verilmedi. Bazı şeyler değişecek diye umut ediyorum ama olmuyor. Her hafta hakem konuşuyoruz, yazık! Galibiyetleri konuşalım, tebrik etmesini de biliriz. Hakkımız yendi, savunacağız" ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu açıklamasını, "Bugün ben doldum. Bu nasıl değişecekse değişsin. Bizim, kimsenin hakkı yenmesin. Adil bir futbol olsun. Herkese eşit şartlarda karar verilsin. Ondan sonra ne olursa olsun. Ortada adil bir şey yok. Kötü oynadığın maçta da kazanabilirsin. Bir şeylere artık dur denmesi lazım" sözleriyle tamamladı.