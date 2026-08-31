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İngiltere Premier Lig devi Manchester United'dan bu yaz radikal bir kararla ayrılarak kiralık olarak Celta Vigo'nun yolunu tutan Altay Bayındır yeni takımında da henüz istediği forma şansını yakalayamadı.

MANCHESTER UNITED'DAN SONRA CELTA VIGO'DA DA YEDEK KALDI

La Liga'da 3 hafta geride kalırken Celta Vigo'da tüm maçlarda kaleyi Romanya Milli Takımı'nın 29 yaşındaki kalecisi Ionut Radu korudu.

Manchester United'da Andre Onana'nın ayrılığı sonrası kısa bir süre kaleyi devreye Altay Bayındır, Senne Lammens transferinin ardından formayı Belçikalı file bekçisine kaptırmıştı.

YAKLAŞIK 1 YILDIR FORMA GİYEMEDİ

Kulküp düzeyinde son resmi maçına 27 Eylül 2025 tarihinde oynanan Manchester United-Brendford mücadelesinde çıkan milli kaleci yaklaşık 1 yıldır forma hasreti çekiyor.

A Milli Takım'da ise Dünya Kupası Elemeleri'nde alınan 2-2'lik İspanya beraberliğinde görev alan Altay Bayındır son olarak da Dünya Kupası öncesi oynanan hazırlık maçında Kuzey Makedonya'ya karşı kaleyi korumuştu.