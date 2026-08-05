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Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus, Çin kampındaki ilk hazırlık maçında İngiliz devi Chelsea ile karşı karşıya geldi.

Hong Kong'daki Kai Tak Sports Park'ta oynanan mücadeleyi İtalyan ekibi, Edon Zhegrova'nın ikinci yarıda attığı golle 1-0 kazanarak yeni sezon öncesi moral depoladı.

ZHEGROVA İLK GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmanın 68. dakikasında ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı şık vuruşta topu köşeye gönderen Kosovalı yıldız Edon Zhegrova, galibiyeti getiren isim oldu.

KENAN YILDIZ SAHALARA DÖNDÜ

Milli futbolcu Kenan Yıldız da sakatlığını atlatarak yeniden formasına kavuştu. 63. dakikada Fabio Miretti'nin yerine oyuna dahil olan genç yıldız yaklaşık yarım saat sahada kalırken teknik heyetten olumlu not aldı.

ZEKİ ÇELİK 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Öte yandan Roma'dan sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Juventus'a imza atan bir başka milli oyucu Zeki Çelik ise karşılaşmaya ilk 11'de başlayarak 90 dakika sahada kaldı.