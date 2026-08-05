Altını bırakıp buna yatırım yapıyorlar: Çiftçilerin gözdesi... Tek dikimle 20 yıl kazandırıyor

SAĞLIKLI BESLENENLER TERCİH EDİYOR

Lif, folat, C ve K vitamini bakımından zengin olan kuşkonmaz, sağlıklı beslenmeye yönelik ilginin artmasıyla sofralarda daha fazla yer buluyor. Restoranlar, oteller ve zincir marketlerden gelen talep de üreticilerin bu ürüne yönelmesinde önemli rol oynuyor.

Özellikle katma değeri yüksek ürün yetiştirmek isteyen çiftçiler için kuşkonmaz, uzun vadeli üretim planlarında öne çıkan seçeneklerden biri olarak değerlendiriliyor.