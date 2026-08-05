Uzun vadeli gelir elde etmek isteyen çiftçiler, alternatif tarım ürünlerine yönelmeyi sürdürüyor. Özellikle ilk dikimin ardından uzun yıllar verim alınabilen bitkiler, düşük bakım maliyetleri ve düzenli kazanç sağlamaları sayesinde ilgi görüyor. Bu nedenle birçok üretici, yatırımını yalnızca altın ya da döviz gibi araçlara değil, toprağa da yapmayı tercih ediyor.
Altını bırakıp buna yatırım yapıyorlar: Çiftçilerin gözdesi... Tek dikimle 20 yıl kazandırıyor
Altın yerine toprağa yatırım yapan üreticiler, tek dikimle 15 ila 20 yıl ürün veren kuşkonmaza yöneliyor. Düşük maliyet, düzenli hasat ve artan talep dikkat çekiyor...Kaynak: Haber Merkezi
BİR KEZ EK, UZUN YILLAR ÜRÜN AL
Tarım uzmanlarına göre uygun iklim ve toprak koşullarında yetiştirilen bazı çok yıllık bitkiler, her sezon yeniden ekim yapılmasına ihtiyaç bırakmadan uzun yıllar boyunca hasat olanağı sunuyor. Bu ürünlerin başında ise kuşkonmaz yer alıyor. Bir kez kurulan kuşkonmaz bahçesi, doğru bakım uygulandığında uzun yıllar boyunca üreticisine ürün vermeyi sürdürüyor.
Kuşkonmaz, çok yıllık yapısıyla dikkat çeken bitkiler arasında bulunuyor. Fideleri ya da taç adı verilen kök sistemi toprağa yalnızca bir kez dikiliyor. Bitki ise her ilkbaharda yeniden sürgün veriyor. Gerekli bakım sağlandığında aynı bahçeden yaklaşık 15 ila 20 yıl boyunca düzenli hasat yapılabiliyor.
AYNI KÖKTEN TEKRAR TEKRAR VERİM ALINIYOR
İlkbaharda hızla gelişen kuşkonmaz sürgünleri, hasat döneminde neredeyse her gün yeniden toprak yüzüne çıkıyor. Bu nedenle üreticiler sezon boyunca belirli aralıklarla tarlaya girerek yeni sürgünleri topluyor. Aynı kökten her yıl yeniden ürün alınabilmesi, kuşkonmazı birçok sebzeden ayıran en önemli özelliklerden biri olarak gösteriliyor.
MALİYETİ OLDUKÇA DÜŞÜK
İlk yıllarda yabancı ot mücadelesi, sulama ve gübreleme gibi bakım işlemleri büyük önem taşıyor. Ancak bitki geliştikten sonra her sezon yeniden ekim yapılmasına gerek kalmıyor. Bu durum hem işçilik giderlerini hem de üretim maliyetlerini azaltabiliyor. Tarım uzmanları, düzenli bakımı yapılan kuşkonmaz bahçelerinin uzun yıllar ekonomik kazanç sağlayabildiğini ifade ediyor.
SAĞLIKLI BESLENENLER TERCİH EDİYOR
Lif, folat, C ve K vitamini bakımından zengin olan kuşkonmaz, sağlıklı beslenmeye yönelik ilginin artmasıyla sofralarda daha fazla yer buluyor. Restoranlar, oteller ve zincir marketlerden gelen talep de üreticilerin bu ürüne yönelmesinde önemli rol oynuyor.
Özellikle katma değeri yüksek ürün yetiştirmek isteyen çiftçiler için kuşkonmaz, uzun vadeli üretim planlarında öne çıkan seçeneklerden biri olarak değerlendiriliyor.