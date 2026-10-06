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Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasına yönelik konuşan Kılıçdaroğlu, "Yargılamanın kendine göre kurallarının olması lazım" dedi.

"Belediye başkanının tutuklanmasını doğru bulmayız. Bunu şimdi söylemiyorum. İlk belediye başkanımız gözaltına alındığında da söyledim.

349 yılla yargılanan belediye başkanlarımız oldu, ama kimse sabahın köründe evini basayım, koluna kelepçeyi vurayım, götüreyim, yargılayayım demedi.

Bir belediye başkanını tutuklamak, beldeye hizmet etmiş kişilerin hizmet almasını engellemek demektir.

Yargılamanın kendine göre kurallarının olması lazım."

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